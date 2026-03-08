Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir Hakemler: Ümit Öztürk, Bahtiyar Birinci, Hüseyin Aylak TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ (Dk. 39 Nagalo), Arif Boşluk, Bjorlo, Berkan Kutlu, Melih İbrahimoğlu, Deniz Türüç, Olaigbe, Muleka Kasımpaşa: Gianniotis, Frimpong, Opoku, Becao, Winck, İrfan Can Kahveci, Baldursson, Benedyczak, Ben Ouanes, Diabate, Gueye Goller: Dk. 17 Muleka (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 31 Benedyczak (Penaltıdan) (Kasımpaşa) Sarı kartlar: Dk. 8 Becao (Kasımpaşa), Dk. 20 Adil Demirbağ, Dk. 45+5 Uğurcan Yazğılı ve Arif Boşluk (TÜMOSAN Konyaspor) KONYA

