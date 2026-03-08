Canlı
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Akşehir'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Akşehir'de takla atan otomobildeki iki ikişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 17:07
        Akşehir'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Akşehir'de takla atan otomobildeki iki ikişi yaralandı.


        Ferdi U. (36) idaresindeki 26 AFV 677 plakalı otomobil, Akşehir-Yunak kara yolu Ortaköy Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak, karşı şeride geçti.

        Takla atan otomobildeki sürücü Ferdi U. yolcu olarak bulunan Halil U. yaralandı.


        Yaralılar, Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

