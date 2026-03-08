Akşehir'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Akşehir'de takla atan otomobildeki iki ikişi yaralandı. Ferdi U. (36) idaresindeki 26 AFV 677 plakalı otomobil, Akşehir-Yunak kara yolu Ortaköy Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak, karşı şeride geçti. Takla atan otomobildeki sürücü Ferdi U. yolcu olarak bulunan Halil U. yaralandı. Yaralılar, Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

