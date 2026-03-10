Canlı
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Akşehir'de arama kurtarma eğitimi düzenlendi

        Akşehir'de Yaren Arama Kurtarma Eğitim ve Yardımlaşma Derneği tarafından eğitim veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 13:47 Güncelleme:
        İlçeye bağlı Değirmenköy Mahallesi'nde, mahalle sakinlerine afet bilinci ve gönüllü eğitim programı gerçekleştirildi.

        Programda gönüllülere temel afet bilinci, afet anında doğru hareket tarzı ve yangına ilk müdahale konularında teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.


        Eğitimlerde özellikle afet anında yapılması gereken doğru davranış biçimleri ve ilk müdahalenin önemi üzerinde duruldu.


        Mahalledeki gönüllülere kask, kafa lambası, koruyucu gözlük, maske ve eldiven gibi kişisel koruyucu ekipmanlar teslim edildi.

        Yaren Arama Kurtarma Eğitim ve Yardımlaşma Derneği yetkilileri, mahallelerde oluşturulan timlerin gerekli eğitim ve ekipmanlarla donatıldığını belirterek, bu ekiplerin olası afet durumlarında profesyonel arama kurtarma ekiplerine destek verecek şekilde organize edileceğini ifade etti.

