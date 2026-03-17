Konya'da Ramazan Bayramı öncesi market denetimleri yoğunlaştırıldı

Konya'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi marketlerde fiyat ve etiket denetimi yaptı.



Ekipler, yaklaşan bayram öncesi, talebin yoğunlaştığı bazı ürünlerin fiyatlarına yönelik kontrollerini artırdı.



Denetimlerde, ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki fark, etiket fiyatının değişim tarihi ve ürünün önceki fiyatına bakıldı.



Konya Ticaret İl Müdürü Mustafa Çağlayan, bir marketteki denetimin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, tüketicilerin hak ve menfaatlerini korumak için sürekli sahada olduklarını söyledi.



Ramazan Bayramı öncesi bu denetimleri market, restoran, pastane ve konfeksiyon mağazaları gibi yerlerde sürdürdüklerini ifade eden Çağlayan, "Etiket bulundurması gereken her iş yerinde denetimlerimiz devam ediyor. Bayram öncesi olduğu için çok tüketilen şeker, lokum, kahve, kolonya, kıyafet tarzı ürünleri daha çok denetliyoruz." dedi.



Yılın başından bu yana 600'ün üzerinde iş yerinde yapılan denetimlerde, yaklaşık 1 milyon 250 bin lira ceza kesildiğini dile getiren Çağlayan, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaları durumunda 'Alo 175', e-devlet üzerinden veya ticaret il müdürlüğüne başvurarak şikayetlerini iletebileceklerini belirtti.

