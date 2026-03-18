Derebucak'ta din görevlilerine vaaz eğitimi verildi

Konya'nın Derebucak ilçesinde din görevlilerine yönelik düzenlenen kurs tamamlandı. İlçe Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen eğitim programında, din görevlilerinin hitabet ve vaaz becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi. Kurs süresince katılımcılara etkili iletişim, doğru anlatım teknikleri ve cemaatle sağlıklı iletişim konularında eğitim verildi. Eğitim programının tamamlanmasının ardından kursu başarıyla bitiren din görevlilerine, düzenlenen törenle başarı belgeleri takdim edildi.

