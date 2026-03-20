Hadim'de kardelenler açtı

Konya'nın Hadim ilçesinde karla kaplı yüksek kesimlerde kardelenler görüntülendi. Hadim'de, havaların ısınmasıyla gün yüzüne çıkan kardelenler, aniden bastıran kar yağışıyla beyaz örtü altında kaldı. İlkbaharın habercisi olarak kabul edilen kardelen çiçeklerinin karla buluşması, doğaseverlere güzel görüntüler sundu. Karın içinde boy gösteren kardelenler, kış ve baharın izlerini aynı karede buluşturdu.

