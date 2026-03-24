Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Konya'da tartıştığı babasını öldüren şüpheli yakalandı

        Konya'nın merkez Meram ilçesinde tartıştığı babasını öldüren zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2026 - 13:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sahibiata Mahallesi Denizciler Sokak'taki bir apartmanda 22 Mart'ta yaşanan olayda Mehmet Akif T. (33), evde tartıştığı babası Tahsin T'yi (59) boğarak öldürdü.

        Bir gün boyunca babasının cesediyle aynı evde kaldığı öğrenilen şüpheli, dün ablasını arayıp babasını öldürdüğünü söyledikten sonra evden kaçtı.

        Ailenin ihbarı üzerine dün akşam olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Tahsin T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, il dışına kaçtığı belirlenen Mehmet Akif T'yi kısa sürede yakalayarak Konya'ya getirdi.

        Şüpheli, Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        Hürmüz'e alternatif rota
        Hürmüz'e alternatif rota
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Trump'tan Hegseth'e: Savaşı sen başlattın
        Trump'tan Hegseth'e: Savaşı sen başlattın
        İsrail basını yazdı: O tarihte bitirmeyi hedefliyor
        İsrail basını yazdı: O tarihte bitirmeyi hedefliyor
        Altın fiyatlarında düşüş serisi sürüyor
        Altın fiyatlarında düşüş serisi sürüyor
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        F.Bahçe'den çifte bomba!
        F.Bahçe'den çifte bomba!
        Erol Köse'nin cenazesi kızına teslim edildi
        Erol Köse'nin cenazesi kızına teslim edildi
        Beşiktaş’ın Asllani planı
        Beşiktaş’ın Asllani planı
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Sane'den şaşırtan istatistik!
        Sane'den şaşırtan istatistik!
        Biri mezara, öteki hapse... Kardeşi katili oldu!
        Biri mezara, öteki hapse... Kardeşi katili oldu!
        İtalyanların kilo aldırmayan makarna tercihleri!
        İtalyanların kilo aldırmayan makarna tercihleri!
        Torvizcón'un Şeref Defteri'ni imzaladı
        Torvizcón'un Şeref Defteri'ni imzaladı
        "Yüksek kaliteli krom rezervi var" yalanıyla 93 milyon dolarlık dolandırıcılık!
        "Yüksek kaliteli krom rezervi var" yalanıyla 93 milyon dolarlık dolandırıcılık!
        Suçlu bulundu
        Suçlu bulundu
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Kafedeki hırsız kocası çıktı! "Sürpriz yaptım"
        Kafedeki hırsız kocası çıktı! "Sürpriz yaptım"

        Benzer Haberler

        Karapınar'da dolu yağışı
        Karapınar'da dolu yağışı
        Yıkılan Taşoluk Apartmanı davasında mütalaa; 7 sanığa 15'er yıla kadar hapi...
        Yıkılan Taşoluk Apartmanı davasında mütalaa; 7 sanığa 15'er yıla kadar hapi...
        Konya'da trafik kazası: 5 yaralı
        Konya'da trafik kazası: 5 yaralı
        Konya'da ihracatı artırmak için çalışmalar hızlandı
        Konya'da ihracatı artırmak için çalışmalar hızlandı
        KSO'dan ihracat seferberliği
        KSO'dan ihracat seferberliği
        Konya'da 2 kişinin öldüğü binanın çökmesiyle ilgili sanıkların yargılanması...
        Konya'da 2 kişinin öldüğü binanın çökmesiyle ilgili sanıkların yargılanması...