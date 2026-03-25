Konya'da otomobil devrildi, 4 kişi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı. G.A. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Konya-Hüyük kara yolu Yenidoğan Mahallesi yakınlarında devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ile araçtaki 3 kişi, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

