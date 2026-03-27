        Konya'da baba ve oğlunun öldürülmesiyle ilgili sanık çift hakim karşısında

        Konya'da baba ile 11 yaşındaki oğlunun öldürülmesiyle ilgili sanık çiftin yargılanmasına başlandı.

        Giriş: 27.03.2026 - 10:49 Güncelleme:
        Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hıdır A. ile tutuksuz sanık Mercuhan A. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla dahil olurken, maktullerin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

        Söz verilen Hıdır A, maktul Mehmet'in olaydan önceki gece evine gelip kendisine ve ailesine küfür ettiğini öne sürdü.

        Olay günü sabah arabasıyla eşiyle bakkala gitmek için evden ayrıldığını anlatan Hıdır A, şunları kaydetti:

        "Küfürleri kendime yediremedim. Eve geri döndüm, silahımı aldım. Mehmet'in evine gittim, evin etrafında dolanmaya başladım. Mehmet'i evin önünde araca binerken görünce kavşaktan konuşmak için döndüm. Mehmet'e ‘Konuşalım.’ dedim. O da küfür etti, silahımı çıkarıp ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Polisler bana, 'Çocuğu görmedin mi?' diye sordu. Çocuğun olduğunu bilmiyordum. Çocuğu görseydim, babasını da vurmazdım."


        Diğer sanık Mercuhan A. da olay yerinde olmadığını öne sürerek, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini dile getirdi.

        Maktulün eşi Emine Koçyiğit ise olay günü eşini ve çocuğunu işe gitmek için uğurladığını belirterek, "Araç evimin balkonuna yakın olduğu için aracın kapısının açılma sesini duydum. Silah sesi geldi. Balkondan baktığımda eşim yere yığılmış şekildeydi. Hıdır, çocuğumun kaçtığını gördüğü halde silahla ateş etti. Eşim ve çocuğum yan yanaydı. Hıdır benim gözüme bakarak çocuğuma ve eşime ateş etti. En ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Mahkeme heyeti, sanık Hıdır A'nın tutukluluk halinin devamına, eşi Mercuhan A'nın da adli kontrol şartının devamına ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

        Hıdır A. Karatay ilçesi Karaaslan Mahallesi'ndeki apartmanın bahçesinde, 25 Ağustos 2025'te husumetlisi Mehmet (33) ve oğlu Servet Efe Koçyiğit'i (11) tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı. Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, kocası hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istenen kadının olaydaki etkisine vurgu yapılmıştı.

        Hıdır A. için iki kez ağırlaştırılmış müebbet, eşi için ise 40 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianamede, "Hıdır A'nın asli fail olarak hareket ederken, eşi Mercuhan A'nın ise en başından itibaren eşinin yanında durup, olay sonrası birlikte kaçarak faile cesaret ve manevi destek verip, suç işleme kararını kuvvetlendirdiği, bu yüzden yardım eden sıfatıyla suça iştirakının olduğu anlaşılmıştır." ifadelerine yer verilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

