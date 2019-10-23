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Moldova ve Romanya asıllı 3 kadın Müslüman oldu

İHA

Konya'nın Akşehir ilçesinde Moldova ve Romanya asıllı 3 kadın, Müslüman oldu.

Moldova ve Romanya asıllı 3 kadın Müslüman oldu

Konya’nın Akşehir ilçesinde Moldova ve Romanya asıllı 3 kadın, Müslüman oldu.
Akşehir ilçesinde Moldava asıllı Aliona Küpelioğlu (43) bir arkadaşının verdiği Kur’anı Kerim’i okuyarak, vatandaşı Ludmila Bostan (44) ise araştırarak Müslüman olmaya karar verdiklerini söyledi. Romanya asıllı Jenica Nastorica (43) ise şahit olduğu Müslüman örf, adet ve geleneklerinden etkilendiğini belirtti. 2015 yılında Manavgat’ta Müslüman olan arkadaşları Nehir (Natalia) Bordarciuc (34) ile Akşehir Müftülüğüne gelen Moldava asıllı Aliona Küpelioğlu, Ludmila Bostan ve Romanya asıllı Jenica Nastorica işlemlerinin tamamlanmasının ardından Akşehir İlçe Müftüsü Ahmet Kardaş’ın yaptığı ihtida merasimi ile Kelimei Şehadet getirerek Müslüman oldu. Aliona Küpelioğlu “Zehra”, Ludmila Bostan “Leyla” ve Jenica Nastorica da “Sevgi” isimlerini aldı. Kur’anı Kerim tilaveti ile başlayan ihtida merasimi; İslam dininin temel esasları ile ilgili bilgiler verilmesi ve Kelimei Şehadet getirilerek dua edilmesiyle son buldu. İhtida belgelerinin takdimi sonrasında müftülükçe, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Kur’anı Kerim ve İslam İlmihali hediye edildi.
İslamiyet’i seçen Zehra Küpelioğlu, Leyla Bostan ve Sevgi Nastorica; Kelimei Şehadet getirerek Müslüman olmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını ve bu dini yaşarken huzur bulacaklarına inandıklarını söyledi.

KONYA

23 Ekim 2019 Çarşamba

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