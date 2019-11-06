Çiftlikte yaralı halde bulunan şahin koruma altına alındı

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Konya’nın Kadınhanı ilçesinde, bir çiftlikte yaralı vaziyette bulunan şahin koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kadınhanı ilçesinde bir çiftlikte güvenlik personeli tarafından uçamaz halde bir şahin bulundu. Yaralı olduğu belirlenen şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Milli parklar ekipleri, yaralı şahini tedavisi yapılmak üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine götürüldü. Yaralı şahinin tedavisi sonrasında tekrar doğal yaşam sahasına salınacağı bildirildi.

KONYA 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:51

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