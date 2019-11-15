Türkiye’nin Robotları Konya Bilim Merkezi’nde yarıştı

Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi, Ulusal Eğitim Robotları Yarışmasına ev sahipliği yaptı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Türkiye’nin yüksek standartlı ilk Bilim Merkezi olan Konya Bilim Merkezi, Ulusal Eğitim Robotları Yarışması’na ev sahipliği yaptı. Bu yıl Dünya Eğitim Robotları Yarışması (WER) kuralları ve ‘Yapay Zeka’ teması ile Konya Bilim Merkezi’nde gerçekleştirilen Ulusal Eğitim Robotları Yarışması’na 12 ilden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşan 50 takım katıldı. Robotik ve kodlama alanında tüm maharetlerini otaya koyan takımlar şampiyon olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Yarışmada takımlar ilk olarak robotların tasarımlarını ve kodlamasını gerçekleştirdi. Kodlaması yapılan robotlar daha sonra akıllı tasnif, örneklerin toplanması, enerji çekirdeği ve akıllı sıralama görevlerini yerine getirmek için rakipleriyle yarıştı. Yarışma sonunda ilkokul ve ortaokullar kategorisinde Konya İzzet Bezirci İlkokulu, lise kategorisinde Balıkesir Gönen Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri rakiplerine üstünlük kurarak birinciliği göğüsleyen okullar oldu.

Yarışmada ter döken öğrenciler, yarışmanın insanın ufkunu açtığını ve kedilerini geliştirmelerine katkı sağladığını belirtirken; birinci olan öğrenciler ise takım çalışması yaparak birinci olduklarını, Çin’de düzenlenecek Dünya Şampiyonası’na katılmayı hedeflediklerini söyledi. Ulusal Eğitim Robotları Yarışması, her yıl Çin’de gerçekleştirilen ve yaklaşık 100 ülkeden 500 binden fazla öğrencinin katıldığı WER Yarışması’na giden yolda bir köprü vazifesi görüyor. Büyükşehir Belediyesi Medeniyet Okulu Projesi kapsamında Robotik Yazılım Sınıfında eğitim gören Karatay Bedir Kız Kuran Kursu’ndan 11 kız öğrenci geçtiğimiz yılki yarışmada birinci olarak Dünya Robot Yarışmasına katılmış ve “En Çok İlgi Çeken Takım” ödülünü kazanmıştı.

KONYA 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:59

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