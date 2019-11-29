Konya Büyükşehir’den Yerköprü Şelalesi açıklaması

Konya’nın Hadim ilçesinde bulunan Yerköprü Şelalesi ile ilgili sosyal medyada ve bazı basın yayın kuruluşlarında gerçeği yansıtmayan haberler üzerine Büyükşehir Belediyesinden açıklama geldi.

Konya Büyükşehir Belediyesi sit alanı olan bölgeyi turizme kazandırmak, daha fazla ziyaretçinin ulaşabilmesini ve ziyaretçi güvenliğini sağlayabilmek amacıyla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu izniyle çevre düzenleme çalışması yürütmeye başladı. Önemli bir turizm ve mesire alanı olan Yerköprü Şelalesi’nin çevre düzenleme çalışmalarında tek bir ağaç bile kesilmediği ifade edilen açıklamada, 3 bin 865 adet bitki ve çalı dikildiği, şelaleye ve şelaleyi besleyen akarsu kaynaklarına müdahale edilmeden doğal bitki örtüsü korunduğu belirtildi.



“Doğal dokuyu korumak en önemli görevimizdir”

Yapılan her çalışmada tarihi ve doğal dokunun korunmasının öncelik olduğunu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yerköprü Şelalesi ve çevresi peyzaj düzenleme işi de bu bakış açısıyla sürdürülmektedir. Proje tamamlandığında ortaya ülke turizmine katkı sağlayacak farklı bir güzellik çıkacaktır. Önce sosyal medyada, sonrasında ise sosyal medyadaki hatalı ve eksik paylaşımları referans alarak, arama motorundan temin edilen fotoğraflarla, hiçbir araştırma yapmadan, alanı bizzat görüp incelemeden, Belediyemizden görüş almadan, habercilik ilkeleriyle bağdaşmayacak şekilde masa başından taraflı, art niyetli ve algıya yönelik haberler yapılmaktadır. Bahar aylarında, doğanın yemyeşil olduğu dönemde çekilen fotoğraflarla, farklı bir açıdan çekilmiş, şelalelin kısmen göründüğü fotoğraflar yan yana getirilerek algı yapmak yerine; aynı açıdan bahar aylarında ve bugün çekilen fotoğraflarla karşılaştırma yapmak daha doğru olacaktır. Her ne kadar, mevsim şartları gereği ağaçların yaprakları dökülse, doğa solgun olsa bile, aynı açıdan bugün çekilen fotoğraflarda şelalenin, ağaçların ve su kaynağının hiçbir zarar görmediği net olarak anlaşılacaktır. Konya Büyükşehir Belediyesi, şeffaf bir belediyedir. Kararlarını ortak akıl ve istişare ile alır. Bölgede yapılan çalışmalar da bölge halkının yoğun talepleri ve muhteşem güzelliği ile dikkat çeken Yerköprü Şelalesinin ülkemiz turizmine kazandırılması amacıyla yapılmıştır. Belediye olarak şehrimizin ve ülkemizin doğal zenginliğine emanet gözüyle bakmakta ve korumaktayız. Amacımız bu alanların gelecek nesillere aktarılmasıdır. Yapılan çalışmaların bahar mevsiminde daha güzel anlaşılacağını tekrar hatırlatıyor, açı farklılığı ve mevsimsel farklılıkla çekilen fotoğraflarla yanılgı oluşturulmaya çalışanları ve tüm doğaseverleri Hadim Yerköprü Şelalesi’ne davet ediyoruz.”

KONYA 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:11

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