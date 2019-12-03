Konya’da uyuşturucu hap operasyonu

Hem sağanak hem kar!

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Konya’da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 5 bin 488 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Karatay ilçesinde uyuşturucu hap satışı yaptığı belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda şahısların bulunduğu eve baskın yapıldı. Evde yapılan aramalarda 5 bin 488 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Evde bulunan 2 zanlı da ifadeleri alınmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

KONYA 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:15

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