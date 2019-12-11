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Meram Belediyesi personline hizmet içi eğitim verildi

İHA

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesinin, vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmek ve personel niteliğini artırmak amacıyla yürüttüğü hizmet içi eğitim programları hız kesmeden devam ediyor.

Meram Belediyesi personline hizmet içi eğitim verildi

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesinin, vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmek ve personel niteliğini artırmak amacıyla yürüttüğü hizmet içi eğitim programları hız kesmeden devam ediyor.
Meram Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak amacıyla başlattığı hizmet içi eğitim programlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede Türkiye Belediyeler Birliği işbirliği ile Meram Belediyesi personeline, Belediye Meclis Salonunda ‘Kişisel Gelişim’ başlığı altında eğitimler veriliyor. Doç. Dr. Bülent Şen tarafından verilen seminerler 4 ayrı oturum halinde gerçekleştirildi ve ‘Problem çözme teknikleri’ , ‘Yöneticilikte iletişim, alt üst ilişkileri, kurum kültürü’, ‘Stres yönetimi’, ve Etkili konuşma ve diksiyon’ konuları anlatıldı.

“Gayemiz, hemşehrilerimize hizmeti en iyi ve en güzel şekilde sunabilmek”
Meram’a kaliteli hizmeti en güzel şekilde sunma sözüyle göreve geldiklerini hatırlatan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, hizmet içi eğitimlerinde temel gayelerinin hemşehrilerine hizmette kaliteyi artırmak olduğunu belirtti. Hizmette verimliliği artırmanın en güzel yollarından birinin bu tip eğitimler olduğunun altını çizen Başkan Kavuş, “Eğitimler, personelimizin daha başarılı olmalarının önünü açması ve hemşehrilerimizin daha iyi karşılanarak mutluluğuna vesile olmasının yanı sıra, hizmette zamanın en verimli şekilde kullanılmasından teknolojiyi en iyi şekilde uygulamasına, malzeme ve enerji tasarrufundan araçların maksimum fayda ile hizmet etmesine, gelişmelere ve yeniliklere uyumdan koordinasyona kadar hemen her konuda arkadaşlarımıza fayda sağlıyor. Bunun bilincinde olarak eğitimleri ihmal etmemiz, hizmet kalitesini artırma hedefinde olan bizler için mümkün değil. Bu yüzden mükemmel düzeyi yakalayacağımız ana hatta o andan sonra da o düzeyi korumak için eğitimlerimiz aralıksız sürecektir” diye konuştu.

KONYA

11 Aralık 2019 Çarşamba

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