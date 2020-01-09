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‘Son Devrin Bilim Abidesi Fuat Sezgin’ belgeselinin galası yapıldı

İHA

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi SinemaTV bölümü tarafından hazırlanan 'Son Devrin Bilim Abidesi Fuat Sezgin' adlı belgeselin galası Selçuklu Belediyesinin katkılarıyla Selçuklu Kongre Merkezinde yapıldı.

‘Son Devrin Bilim Abidesi Fuat Sezgin’ belgeselinin galası yapıldı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi SinemaTV bölümü tarafından hazırlanan ‘Son Devrin Bilim Abidesi Fuat Sezgin’ adlı belgeselin galası Selçuklu Belediyesinin katkılarıyla Selçuklu Kongre Merkezinde yapıldı.
Programda açılış konuşmasını yapan belgeseli yazıp yöneten NEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Mehmet Ali Sevimli, “Bilimin ve sanatın birlikteliğine inanan, olaylara ya da olgulara epistemolojik çerçeveden bakmaya çalışan bir sinemacı olarak ve henüz yolun başında olan bir akademisyen olarak onu tanıdığım için çok mutluyum. Fuat Hocanın bilime verdiği önem, onun azmi ve çalışması, bu belgeselin ortaya çıkmasında bizlere motivasyon ve enerji sağladı” dedi.
Projenin danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Salih Gürbüz ise, "Fuat Sezgin röportajlarında, dünya nimetlerinden feragat edebilmeyi, tatlı bir sabırla azmetmeyi, Allah korkusu ve Allah’ın tüm hareketlerimizi kontrol ettiği bilincinde ve şuurunda yaşamayı, akıl ve ruhumuzu aynı anda bir masaya oturtarak çalışmayı bizlere tavsiye ediyor. Kendisi dünya bilim tarihine inanılmaz katkılar sağlamış birisi. Onun hayatını konu edindiğimiz bu çalışmayı sizlerle buluşturmaktan dolayı memnuniyet duyuyoruz” şeklinde konuştu.
NEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çaycı da, çalışmada emeği geçenlere teşekkür ederek, “2019 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Fuat Sezgin Yılı ilan edilmesiyle birlikte fakültemizde tüm bölümlerimizle planlama yaparak önce karma sergimizi gerçekleştirdik. Şuan Diyarbakır Dicle Üniversitesinde sergileniyor. Hem Doğu’nun Hem Batı’nın sentezi olan Fuat Sezgin’in hayatı ve anlayışının özellikle de gençlerimizin dimağlarında yer edebilmesi bizler için bir bahtiyar olma sebebidir” dedi.
NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Doğan, “Bugün bilim tarihinde yazılan bütün kitaplar, bilim tarihini bölüm bölüm anlatırlarken İslam Bilim Tarihi’ne çok kısa değinirler. Birkaç isimden öte gitmez bahsedilen kısımlar. Müslüman bilim adamlarının, ‘Bilim tarihinde biz de varız, biz bilimde şunları yaptık’ deme cesaretlerini göremezsiniz. Böyle bir toplumda Fuat Sezgin gibi biri çıkıyor ve bilim tarihine, dünya literatürüne İslam Bilim Tarihi’nin katkılarını anlatıp yerleştirebiliyor. Müslüman bilim adamlarının bilime olan katkılarını tek tek görselleştirerek, müzeler kurarak tarihe adını yazdırıyor. İşte Fuat Sezgin böyle bir bilim insanı. Kimsenin cesaret edemediği bir zamanda İslam dünyasının bilime olan katkılarını haykırabilen bir yapısı olması itibariyle önemli bir şahsiyettir, abide bir insandır” ifadelerini kullandı.
Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Düz, akademisyenler, öğrenciler ve davetlilerin katıldığı program, konuşmaların ardından ‘Son Devrin Bilim Abidesi Fuat Sezgin’ belgeselinin gösterimiyle son buldu.

KONYA

09 Ocak 2020 Perşembe

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