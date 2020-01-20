Konyaspor, Guilherme Sitya'yı kadrosuna kattı

İttifak Holding Konyaspor, Polonya Ekstraklasa takımlarından Jagiellonia Bialystok'ta forma giyen 29 yaşındaki sol bek Guilherme Sitya'yı kadrosuna kattı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda gerçeleşen imza törenine kulüp menajeri Seçkin Özdil ile yeni transfer Guilherme Sitya katıldı. İmza töreninde konuşan Guilherme Sitya, "Türkiye'nin öne çıkan kulüplerinden birine geldiğim için mutluyum. Konyaspor'u kariyerim açısından önemli bir adım olarak görüyorum. Şimdi bana düşen, potansiyelimi ortaya koymak, iyi mücadele etmek ve beklentileri boşa çıkarmamak. Bana güvenenleri hayal kırıklığına uğratmayacağıma eminim" dedi.

1 yılı opsiyonlu olmak üzere kendisini 2,5 yıllığına yeşil beyazlılara bağlayan sözleşmeye imza atan Guilherme Sitya'nın 12 numaralı formayı giyeceği belirtildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İmza töreninden detaylar

KONYA 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:31

GÜNEŞ 07:56

ÖĞLE 13:06

İKİNDİ 15:43

AKŞAM 18:06

YATSI 19:25

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