Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

Konya'nın Ereğli ilçesinde devriye atan polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu bir araçtan uyuşturucu madde ele geçirilirken, 5 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, KonyaAdana Karayolu üzerinde devriye görevi sırasında durumundan şüphelenilen seyir halindeki bir aracı durdurdu. İçerisinde 5 kişinin bulunduğu araçta ve şahıslarda yapılan aramalarda 72,57 gram esrar maddesi, 93 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait şarjör ve mermiler ele geçirildi. Gözaltına alınan A.S. (17), H.D. (27), E.S. (25), H.A. (35) ve borcunu ödeme şartının ihlalinden aranması olan Ö.D. (25) ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

KONYA 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:31

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