Başkan Altay: “Birlik ve beraberlik içinde şehrimizi geleceğe taşıyacağız”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kapu Camisi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek Bedesten esnafını ziyaret etti.

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve AK Parti Konya İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Murat Koru ile birlikte Cuma namazı sonrası Kapu Camii cemaatiyle bir araya gelen Başkan Altay, daha sonra Bedesten ve Kadınlar Pazarı esnafını ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu. Cuma gününün toplumsal beraberliğin en yoğun olduğu günlerden olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Kapu Camii’nde hemşehrilerimizle ve Bedesten esnafımızla buluşmanın mutluluğunu yaşadık. Sonra da Bedesten esnafımızı ziyaret ettik. Bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Konya’nın geleceği bugünden daha güzel olacak inşallah. Birlik ve beraberlik içinde hep birlikte Konyamızı geleceğe taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

KONYA 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:20

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