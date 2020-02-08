Konya - Antalya Karayolunda trafiğe tipi ve don engeli

Konya Antalya Karayolu'nda tipi ve buzlanma nedeniyle tırların geçişine izin verilmezken diğer araçların ise kar lastiği ve zincir bulundurarak geçmelerine izin veriliyor.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde dün öğleden sonra başlayan şiddetli kar yağışından sonra başlayan tipi ve buzlanma sürücülere zor anlar yaşatıyor. Özellikle Seydişehir Antalya Karayolu üzerinde bulunan Alacabel mevkisindeki tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Karayolları ekipleri yolu trafiğe açık tutabilmek için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Bölge Trafik ekipleri ise marangozlar kavşağında tırların geçişine izin verilmezken, diğer araçların ise zincir ve kar lastiği ile geçişine izin veriyor.

Antalya’ya tır ile kireç götüren Ercan Ay, Seydişehir Antalya arası çalıştığını söyleyerek, “Bu yolda gelip gidiyoruz, kar kış olduğu zaman bekliyoruz. Gidebildiğimiz kadar gidiyoruz açıldığı zaman bu şekilde devam ediyoruz. Yaklaşık bir saattir bekliyoruz” dedi.

KONYA 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:19

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