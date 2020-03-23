Konya’da 65 üstü vatandaşlar evlerine dönmeleri konusunda uyarılıyor

Konya’da, İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzerinde olan vatandaşların evlerinden çıkmalarına yönelik getirilen sınırlandırmaya uymayanlar polis ekipleri tarafından evlerine dönmeleri konusunda uyarılıyor.

İçişleri Bakanlığının getirdiği korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzerinde olan vatandaşlar, polis ekipleri tarafından evlerine dönmeleri konusunda uyarılıyor. Ekip arabalarından da megafonla vatandaşlar anonslarla uyarılıyor. Uyarılara uymayan vatandaşlar hakkında Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten yasal işlem başlatılıyor. Denetimlerde kalabalık oluşan ortamlar da ekipler tarafından boşaltılıyor.

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