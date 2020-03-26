'Ben neden böyle görünüyorum?'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA) KONYA'nın Ereğli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, TIR'a arkadan çarparak, takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında, KonyaAdana yolu Ereğli ilçesi Kargacı Mahallesi kavşağı yakınında meydana geldi. Yılmaz Ö. yönetimindeki 42 FIC 60 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, Necdet T.´nin kullandığı 07 PA 953 plakalı TIR'a arkadan çarparak, takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Yılmaz Ö. ve yanındaki Nuri G. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR şoförü Necdet T. de kazadan yara almadan kurtuldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Atilla ATMACA

2020-03-26 11:32:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.