Selçuklu’da pazar yerleri dezenfekte edildi

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi koronavirüs tedbir çalışmaları kapsamında, Selçuklu’daki semt pazarları belediye ekiplerince pazar kurulmadan bir gün önce özel solüsyonlarla dezenfekte ediliyor.

Koronavirüsle mücadele kapsamında ilçe genelinde yürütülen temizlik ve dezenfekte çalışmalarını sürdüren Selçuklu Belediyesi özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı toplu kullanım alanlarındaki çalışmalarını ayrı bir titizlikle yapıyor. Semt pazarlarının kurulumundan bir gün önce alana intikal eden Selçuklu Belediyesi dezenfekte ekipleri pazar yerlerini önce yıkıyor ardından özel solüsyonla virüslere karşı ilaçlıyor. Son olarak pazar yerleri dezenfekte çalışmasında Seyh Şamil Mahallesi Binkonut Kapalı Pazar Yeri dezenfekte edildi.

Selçuklu Belediyesi yetkilileri konuyla ilgili olarak salgın sebebiyle oluşabilecek riskleri en aza indirmek için koronavirüs mücadelesi kapsamında resmi daireleri, okulları, çöp konteynerlerini, sosyal tesisleri ve toplu kullanım alanlarını periyodik olarak dezenfekte etmeye devam edecekleri bilgisini verdi.



“Bu mücadeleyi birlikte vererek başaracağız”

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı koronavirüsle mücadeleyi tüm imkanları kullanarak yaptıklarını ifade ederek, “Bizler belediye olarak bu salgın sebebiyle önlemlerimizi çok önceden almıştık ve gerekli uygulamaları yapmaya da devam ediyoruz. Bu kapsamda ilçe sınırlarımızda bulunan tüm okulları resmi daireleri, vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandıkları alanları, çöp konteynerlerini ve gerekli tüm noktaları dezenfekte ediyoruz. Tüm bu tedbirler vatandaşlarımızın bize destek olmasıyla daha çok işe yarayacaktır çünkü bu virüsü topyekün mücadeleyle yeneceğiz. Bizler önlemlerimizi almaya devam edeceğiz hemşehrilerimiz de zorunlu olmadıkça evlerinde kalarak tehlikeden korunacaklar bu şekilde mücadelemiz başarıya Allah’ın yardımıyla ulaşacaktır. Unutmamak gerekiyor ki alacağımız her tedbir virüslerden daha etkili ve güçlüdür” dedi.

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