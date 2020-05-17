Konya'da 65 yaş ve üstü, parklara akın etti

<br>İsmail AKKAYAAdem YILDIZ/KONYA,(DHA)KONYA'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar, sokağa çıkma izniyle birlikte parklara gitti. Bazıları yürüyüş ve spor yaptı, bazıları da uzun süredir görüşemediği arkadaşlarıyla kameriyede oturup sohbet etti. <br>16-19 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu kentte, yurt genelinde olduğu gibi bugün 65 yaş ve üstü kişilerin saat 12.00 ile 18.00 arasında sokağa çıkmalarına izin verildi. Bunun üzerine 65 yaş ve üstü vatandaşlar belirlenen saatlerde parkları doldurdu. <br>Bazıları yürüyüş ve spor yaptı, bazıları da uzun süredir görüşemediği arkadaşlarıyla kameriyede oturup sohbet etti. <br>Parkta spor yapmayı tercih eden Kadir Kayacan (72), ''Biliyorsunuz yurt dışında genelde yaşlılar öldü. Evde yalnız yaşıyorum. Egzersiz yapıyorum. Yediklerime dikkat edip kilomu korumaya çalışıyorum. Sıkılıyorum ama yapacak bir şey yok. Şu an dışarı çıkmamız ilaç gibi geldi'' dedi. Kameriyede gazetesini okuyan Cemal Başoğlu (69), ''Sağlımız iyi çok şükür. Evden çıktık. İlk geçen hafta çıktık bir de bugün çıktık. Temiz hava alıyoruz, gazetemizi okuyoruz. Allah devletimize zeval vermesin'' diye konuştu. Arkadaşlarıyla buluşup sohbet eden Yusuf Uyanık (65) da, ''Evde kitap ve Kur'an okuyorduk. Vakit geçirmeye çalışıyoruz. Bugün de parka geldik. 4-5 arkadaş oturduk sohbet ediyoruz. Uzun süredir göremediklerimizi burada görüyoruz. Sosyal mesafeyi koruyup oturup sohbet ediyoruz'' dedi. <br> DHA-Genel Türkiye-Konya İsmail AKKAYA Adem YILDIZ <br>2020-05-17 13:49:58<br>

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