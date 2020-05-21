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Meram çiftçisine ekipman desteği vermek üzere atılan imzalar ilk meyvelerini verdi

İHA

Konya Büyükşehir Belediyesi, Meram Belediyesi ve Meram Ziraat Odası tarafından Meram çiftçisine ekipman desteği vermek üzere Şubat ayında imzalanan protokol ilk meyvelerini verdi.

Meram çiftçisine ekipman desteği vermek üzere atılan imzalar ilk meyvelerini verdi

Konya Büyükşehir Belediyesi, Meram Belediyesi ve Meram Ziraat Odası tarafından Meram çiftçisine ekipman desteği vermek üzere Şubat ayında imzalanan protokol ilk meyvelerini verdi.
Protokolün kazanımı olan patates dikim makineleri Meram’ın üç mahalle muhtarına teslim edildi. Meram Belediyesinde gerçekleştirilen teslim törenine Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Mustafa Yazlık, Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız, mahalle muhtarları ve çiftçiler katıldı.

“Çiftçimizin bu mutluluğunu görmek çalışmalarımızı anlamlı kılıyor”
Makinelerin tesliminde yaptığı konuşmada üçte biri tarım ile uğraşan ilçe için bu tür desteklerin önemine vurgu yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram’ın 30’a yakın mahallesiyle Konya’nın sebze ve meyve üretimine önemli katkılar sunduğunu hatırlatarak, “Meram tarihi, doğası ve kültürüyle turizme ve güzelliği ile de sosyal hayata sunduğu katkıdan daha fazlasını tarım ile şehre sunuyor. Bu sebeple seçim beyannemizi hazırladığımız ilk andan ve görevde kaldığımız bir yılı aşkın süre boyunca tarım ve çiftçimiz en önemli konu başlığı oldu. Fide Üretim Tesisinden ekipman desteklerine kadar birçok yatırımla çiftçimizin yanında olduk. Geçtiğimiz aylarda imzalarını attığımız protokolün böylesi güzel sonuçlar doğurduğunu görmek beni ziyadesiyle mutlu ediyor. Çiftçilerimizin yüzündeki tebessümü görmek ise bu mutluluğumuzu kat be kat artırıyor. Hem bize hem size bu mutlulukları yaşatan ve her alanda bize ve Meram’a desteklerini esirgemeyen Konya Büyükşehir Belediyesine ve değerli Başkanı Uğur İbrahim Altay’a huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

“Desteklerle her an yanımızda duran Başkan Baltay ve Başkan Kavuş’a çiftçiler adına şükranlarımı sunuyorum”
Konya’nın kelimenin tam anlamıyla bir tarım şehri olduğunu kaydeden Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız ise Konya belediyelerinin bu olguya ciddi anlamda destek verdiklerini hatırlattı. Konya Büyükşehir Belediyesinin tarımsal desteklerden fide ve fidan dağıtımlarına, eğitimlerden sulama desteklerine kadar hemen hemen her açıdan çiftçinin yanında olduğunu belirten Yağız, “Bu desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a teşekkürlerimi iletiyorum. Bir diğer teşekkür de Meram Belediye Başkanımız Mustafa Kavuş’a. Göreve başladığı andan itibaren tarımın Meram için ne denli bir değer olduğunu her fırsatta dile getirip, Meram tarımı ve Meram çiftçisi için tüm imkanları adeta seferber etti. ‘Tarım yükselirse çiftçi kazanır, çiftçi kazanırsa Meram hem yükselir hem kazanır’ düşüncesiyle bizler için birbirinden değerli hizmetler gerçekleştirdi. Tüm bunlar için çiftçilerimiz adına kendilerine şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından patates dikim makineleri, Sefaköy, Kilistra, Kayadibi Mahallelerinin muhtarlarına teslim edildi. Bu makineler aynı zamanda Detse, Evliyatekke, Kumralı, Botsa, Kayalı, İnlice ve Kızılören mahallerine de hizmet verecek. Makineleri teslim alan çiftçiler de verilen ve verilmeye devam edecek destekler için Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’a teşekkür etti.

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