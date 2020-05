Çadırı yanan aileye yardım eli

Çalışmak için geldikleri Konya’da çadırları yanan mevsimlik tarım işçisi aileye yardım eli uzandı.

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Hatay’dan çalışmak için Konya’ya gelen ve geçtiğimiz günlerde çadırları yanan mevsimlik tarım işçisi aileye yardım elini uzattı. Aileye yeni bir çadır kuran Karatay Belediyesi, ilçenin 10 farklı mahallesindeki çadırlarda da dezenfekte çalışması yaptı.

Belediye görevlileri tarafından yeniden yapılan çadırlarına kavuşan aile, bu zor zamanlarında kendilerini yalnız bırakmayan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya teşekkür etti. 25 yıldır bu iş için Hatay İskenderun’dan Konya’ya her yıl geldiklerini mevsimlik işçi Mehmet Güler Keser, “4 çocuğum 1 de torunum var. Hatay’dan her yıl ailem ve çocuklarımla buraya geliriz. Çadırda 8 kişi kalıyorduk. Çadırın yanında yaktığımız ateş, maalesef yangın çıkardı ve çadırımızın yanmasına neden oldu. Ancak sağ olsun Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca, olayı duyar duymaz ekiplerini gönderdi ve bizlere yeni bir çadır kuruldu. Bu zor günlerde bizlerin yanında oldular. Kendilerinden Allah razı olsun” dedi.



“İşçiler bizim misafirlerimizdir”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Doğu ve Güneydoğu’dan Konya’ya gelerek tarlalarda mevsimlik işçi olarak çalışan ailenin kaldığı çadırın yanmasından büyük üzüntü duyduğunu söyledi. Başkan Hasan Kılca, “İsmil Mahallemizde tarlalarda mevsimlik işçi olarak çalışan ailelerimizden birinin kaldığı çadırın yandığını öğrendik. Tesellimiz herhangi bir can kaybının yaşanmamasıdır. Ben bu vesileyle ailemize geçmiş olsun diyorum. Tabi bu üzücü olayı öğrendikten sonra ekiplerimizi hemen bölgeye gönderdik. Memleketlerini sevdiklerini bırakarak Konyamıza gelen ailemiz bizlerin misafirleridir ve dolayısıyla onların iyi bir şekilde ağırlanması ve yaşamlarına, işlerine devam edebilmesi amacıyla ilk etapta çadırlarını yeniden kurduk. Karatay’da mevsimlik işçilerimizin çadırlarının bulunduğu toplam 10 mahallemiz var. Tarımsal faaliyetlerin yapıldığı dönem boyunca onları yalnız bırakmamaya, varsa ihtiyaçlarını gidermeye gayret ediyoruz. Tekrar ailemize geçmiş olsun diyorum” ifadelerini kullandı.



Çadırlar dezenfekte ediliyor

Karatay Belediyesi, korona virüs salgınına karşı yürüttüğü mücadele kapsamında Konya’ya gelen mevsimlik tarım işçilerini de unutmadı ve işçilerin kaldıkları çadırlar dezenfekte edildi. İşçiler ve ailelerine maske de dağıtan Karatay Belediyesi ekipleri ayrıca, mevsimlik tarım işçilerinin kaldıkları mahallelerdeki ortak kullanım alanları olan tuvalet girişleri, çocuk oyun grupları, dolmuş durakları, cami önleri, umuma açık yerlerde ve çöp konteynerlerinde temizlik ve dezenfekte çalışmalarını da aralıksız bir şekilde yürütüyor. Söz konusu çalışmalar, mevsimlik tarım işçilerinin çadırlarının bulunduğu İsmil, Ovakavağı, Bakırtolu, Hayıroğlu, Yarma, Ağsaklı, Akörenkışla, Obruk, Kızören, Başgötüren Mahallelerinde gerçekleştiriliyor.



“Tarım işçilerimize tüm çalışmalarımızı ulaştırmanın gayretindeyiz”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, tarımsal üretimin sürmesi için herkesin üzerine düşeni yaptığını belirterek, “Karatay Belediyesi olarak bizler de bu sürece katkı sağlamaya gayret ediyoruz. Ancak vatandaşlarımızın sağlığı da önceliğimiz. 10 mahallemizde bulunan tarım işçilerimize belediyecilik hizmetlerimizi ulaştırıyoruz. Bu kapsamda da memleketlerinden çok uzakta olan vatandaşlarımızın ilçemiz sınırları içerisindeki çadırlarını hem dezenfekte ettik hem de onlara maske dağıttık. Yine İsmil ve Ovakavağı Mahallerimizde ortak kullanım alanlarında ekiplerimiz, temizlik ve dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiriyor. İnanıyorum ki; iş birliği ve dayanışma ruhuyla bu tehlikeyi bertaraf edeceğiz” dedi.

