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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya'da zehirli üçgen başlı yılan görüldü

İHA

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, Türkiye'nin en zehirli yılanlarından biri olarak bilinen üçgen başlı engerek yılanı (Wagner Engereği) görüldü.

Konya'da zehirli üçgen başlı yılan görüldü

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, Türkiye’nin en zehirli yılanlarından biri olarak bilinen üçgen başlı engerek yılanı (Wagner Engereği) görüldü.
Edinilen bilgiye göre, Seydişehir ilçesine bağlı İnce Mahallesi mezarlığına giden Rafet Yalçınkaya, daha önce hiç görmediği üçgen başlı yılanı fark etti. Yılanı gördükten sonra fotoğraflayan Rafet Yalçınkaya mezarlık ziyaretini bitirdikten sonra geri döndü. Yaptığı incelemede yılanın Türkiye'nin en zehirli yılanlarından biri olan üçgen başıyla dikkat çeken Wagner Engereği olduğunu öğrendi. Yalçınkaya yolun kenarında yılanı fark ettiğini söyleyerek, “Bir anda panik olduk değişik bir yılandı. Korku ile ancak bir fotoğrafını çekebildik. Sonrasında ise yılan mezarlığın içerisine doğru gözden kayboldu” dedi.

Wagner Engereği
Wagner Engereği (Vipera wagneri), engerekgiller (Viperidae) familyasından sırt bölgesi genel olarak kül renginde ya da grimsi kahverengi olan bir engerek türünde bir yılandır. Sırtta, baştan kuyruğa kadar iç sarımsı ya da tuğla renginde olan büyük benekler bulunur. Bu benekler bazen birleşip baklava desenli, dalgalı ya da zikzaklı bir şerit oluşturur. Vücudun yan taraflarında da bir benek sırası bulunur. Başın üzerinde küçük siyah benekler ve arka kısmından yanlara doğru sarkan iki büyük siyah benek bulunur. Siyah renkli şakak bandı da açıkça görülür. Karın bölgesi sarımsı beyaz ve üzerinde küçük siyah noktalar bulunur. Genel olarak küçük kemiriciler, diğer yılanlar, kertenkeleler ve kuşlarla beslenirler. Kemiricilerle beslendikleri için yararlıdırlar. Boyları ortalama 5080 cm kadar olur. Dağlarda, ormansız ve taşlık olan, az bitkili yerlerde yaşarlar. Yüksekliği bin 2002 bin metre arasında olan yerlerde bulunabilirler. Özellikle Kars’ta habitatın uygun olduğu alanlarda dağılım gösterirler.

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