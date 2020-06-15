Mevlana Müzesi'ndeki 'Kubbe'i Hadra' 8'inci kez yenilenecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mevlana Müzesi'ndeki 'Kubbe'i Hadra' 8'inci kez yenilenecek

DHA

Mevlana Müzesi'ndeki 'Kubbe'i Hadra' 8'inci kez yenilenecek

<br>Tolga YANIKMümin KARACA/KONYA, (DHA)KONYA'da Mevlana Müzesi'ndeki yeşil kubbe olarakda bilinen 'Kubbe-i Hadra', 8'inci kez restore edilip, yenilecek. İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdülsettar Yarar, Kubbe'i Hadra'nın tarihinde daha önce 7 kez yenilendiğini belirterek, çinilerin renginin Bilim Kurulu kararıyla turkuaz renkte üretileceğini söyledi.<br>Türbe önünde yapılan basın toplantısında konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdülsettar Yarar, Kubbe-i Hadra'nın daha önce 7 kez yenilendiğini belirterek, çinilerin maviye yakın turkuaz renkte olacağını ifade etti. Yarar, şunları söyledi: <br>"Yeşil kubbenin çinileri günümüze kadar pek çok kez yenilenmiştir. Osmanlılar döneminde, 1698, 1798, 1816, 1835, 1912 yıllarında, Cumhuriyet döneminde de 1949 ve 1964 olmak üzere toplam 7 defa değiştirilmiştir. Yeşil Kubbe´de 1955 yılında yapılan küçük bakım ve onarım ile 1965 yılında gerçekleştirilen büyük yenileme çalışmaları, Kütahya Çini Fabrikası´nda üretilen çinilerle değiştirilmiştir. Türbenin çinileri, o günlerden zamanımıza gelene kadar yıpranmış olup, dışarıdan da çıplak gözle rahatlıkla görülebileceği gibi yer yer çini kaplamalarda kabarmalar ve dökülmeler başlamıştır. Kubbe-i Hadra çinilerinin günümüzdeki çalışmalarının yapılabilmesi için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz tarafından Konya Valiliğinin bilgisi dahilinde çalışmalar başlatılmıştır.''<br>Bilim Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda çinilerin, geleneksel tarzda imal ettirilerek yenilenmesine karar  verildiğini hatırlatan Yarar, ''Yapılacak restorasyon esnasında kullanılmak üzere, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüzün bilgileri kapsamında, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından türbenin rölöve, restitüsyon ve restorasyon çizimleri hazırlattırılmıştır. Türbenin ve çinilerin teknik ölçümlenmesi yaptırılarak, var olan çinilerin adet ve ebatlarının tespiti yapılmıştır. Yapılan bu çalışmalar ve tüm projeler Konya Kültür Varlıkları Koruma Kurulu´nda değerlendirilerek kabul edilmiştir. Yine Bakanlığımız tarafından belirlenen Bilim Kurulu çinilerin rengi konusunda da uzun tahlil ve değerlendirmeler yapmıştır. Sonucunda müze arşivinde bulunan 1816 ve 1835 yıllarına ait çini örneklerinden yola çıkılarak maviye yakın turkuaz renkte çinileri üretilmesine karar verilmiştir" dedi.<br>Restorasyon giderlerinin Akkanat Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından karşılanacağı, restorasyon ve çevre düzenlemesinin 2021 yılı aralık ayında tamamlanması beklendiği belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Konya Tolga YANIK-Mümin KARACA<br>2020-06-15 12:42:18<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yaralı pelikan ve tilki yavrusu koruma altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı pelikan ve tilki yavrusu koruma altına alındı
Konya'da Covid-19 vaka sayısında artış var, hastaneler yeterli
YEREL HABERLER Konya'da Covid-19 vaka sayısında artış var, ...
DSİ, toplulaştırma çalışmalarıyla çiftçiye güç katıyor
YEREL HABERLER DSİ, toplulaştırma çalışmalarıyla çiftçiye güç ...
Beyşehir Gölü’nde balık av yasağı sona eriyor
YEREL HABERLER Beyşehir Gölü’nde balık av yasağı sona eriyor
Üç yaşındaki çocuk 4. kattan düştü
YEREL HABERLER Üç yaşındaki çocuk 4. kattan düştü
3 yaşındaki Elisa, 4'üncü katın balkonundan düştü
YEREL HABERLER 3 yaşındaki Elisa, 4'üncü katın balkonundan düştü
Traktörün altında sıkışan sürücü vinç yardımıyla kurtarıldı
YEREL HABERLER Traktörün altında sıkışan sürücü vinç yardımıyla ...
Konya’da komşular arası silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da komşular arası silahlı kavga: 1 yaralı
Konya'da pandemi hastanelerindeki kapasite doluluk oranına ulaştı Kovid-19 testi pozitif çıkan hastaların bulundukları yerdeki hastanelere müracaat ederek tedavi olabilecek
YEREL HABERLER Konya'da pandemi hastanelerindeki kapasite doluluk ...
Op. Dr. Tezel: “Orta kulak iltihabının belirtileri arasında en sık rastlanılan kulak ağrısıdır”
YEREL HABERLER Op. Dr. Tezel: “Orta kulak iltihabının belirtileri ...
Kuş cenneti Düden Gölü güzergahı temizlendi
YEREL HABERLER Kuş cenneti Düden Gölü güzergahı temizlendi
Cuma namazı için stada alınmayan dedeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hediye
YEREL HABERLER Cuma namazı için stada alınmayan dedeye Cumhurbaşkanı ...
Motosiklet tutkunlarından jandarma teşkilatı için saygı sürüşü etkinliği
YEREL HABERLER Motosiklet tutkunlarından jandarma teşkilatı için ...
Başkan Altay: "Sosyal yardım seferberliğimiz Türkiye’ye örnek oldu"
YEREL HABERLER Başkan Altay: "Sosyal yardım seferberliğimiz ...
Selçuklu Belediyesi elektriğini kendisi üretecek
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesi elektriğini kendisi üretecek
Meram Belediyesi asfaltta dışa bağımlılığı bitirdi
YEREL HABERLER Meram Belediyesi asfaltta dışa bağımlılığı bitirdi
Karatay’da sürücü kursu araçları dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Karatay’da sürücü kursu araçları dezenfekte edildi
Konya'da zehirli üçgen başlı yılan görüldü
YEREL HABERLER Konya'da zehirli üçgen başlı yılan görüldü
Yaprağı tarlada 10 liradan satıyorlar
YEREL HABERLER Yaprağı tarlada 10 liradan satıyorlar
2 bin yıllık anıt ağaç, zamana meydan okuyor
YEREL HABERLER 2 bin yıllık anıt ağaç, zamana meydan okuyor
Konyaspor, Gençlerbirliği hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Konyaspor, Gençlerbirliği hazırlıklarını tamamladı
Konyaspor'da koronavirüs testleri negatif çıktı
YEREL HABERLER Konyaspor'da koronavirüs testleri negatif çıktı
Konya'da dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi
YEREL HABERLER Konya'da dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi
Konya 5. İslami Dayanışma Oyunları 10-19 Eylül 2021’de yapılacak
YEREL HABERLER Konya 5. İslami Dayanışma Oyunları 10-19 Eylül ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X