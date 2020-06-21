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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadir Şeker, ikinci kez hakim karşısına çıkacak

DHA

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) KONYA'da, sevgilisi Ayşe D.'yi (35) döven Özgür Duran'ı (32) engellemek isterken kalbinden bıçaklayarak, öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker (20), 24 Haziran'da ikinci kez hakim karşısına çıkarılacak. Duruşma öncesi Şeker'in yargılandığı Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkanı Kadir Erdeo'nun görev yeri değişti. Erdeo, Hakimler ve Savcılar Kararnamesi'ne göre Konya Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine atandı. Kadir Şeker'in duruşmasına ise en kıdemli üyenin başkanlık etmesi bekleniyor.  Olay, 5 Şubat akşamı Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis...

Kadir Şeker, ikinci kez hakim karşısına çıkacak

<br>Tolga YANIK/KONYA, (DHA) KONYA'da, sevgilisi Ayşe D.'yi (35) döven Özgür Duran'ı (32) engellemek isterken kalbinden bıçaklayarak, öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker (20), 24 Haziran'da ikinci kez hakim karşısına çıkarılacak. Duruşma öncesi Şeker'in yargılandığı Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkanı Kadir Erdeo'nun görev yeri değişti. Erdeo, Hakimler ve Savcılar Kararnamesi'ne göre Konya Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine atandı. Kadir Şeker'in duruşmasına ise en kıdemli üyenin başkanlık etmesi bekleniyor. <br>Olay, 5 Şubat akşamı Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran çifti arasında birlikte yaşadıkları evde tartışma çıktı. Ayşe D. evden çıkıp, parka geldi. Peşinden parka gelen Özgür Duran, iddiaya göre sevgilisini dövmeye başladı. Tesadüfen parktan geçen Kadir Şeker, olaya müdahale etmek istedi. Çıkan arbedede, Şeker'in elindeki bıçak, Duran'ın kalbine isabet etti. Özgür Duran, hayatını kaybederken, tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Şeker, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı. <br>19 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİYLE YARGILANIYOR<br>Soruşturma sonunda Kadir Şeker hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan iddianame düzenledi. İddianamede, yargılamanın ömir boyu hapis cezası istemiyle yapılması, verilecek cezanın ise tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar olması talep edildi. Ayrıca 'yasak bıçaklar ve diğer aletlerle ilgili suçlar ve cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi. İddianame 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken Kadir Şeker, 28 Nisan'da ilk kez hakim karşısına çıktı. O dönem Covid-19 testi pozitif çıkan Şeker, duruşmaya Ses ve Bilişim Görüntü Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Kadir Şeker, önceki ifadelerini tekrar ettiğini, savunmasını ayrıntılı olarak yüz yüze yapmak istediğini ve tahliyesini talep ettiğini söyledi. Mahkeme, Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 24 Haziran'a erteledi.<br>MAHKEME BAŞKANININ GÖREV YERİ DEĞİŞTİ<br>Kadir Şeker, savunma yapmaya hazırlanırken, yargılandığı Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi 'nin başkanı Kadir Erdeo'nun görev yeri değişti. Erdeo, Hakimler ve Savcılar Kararnamesi'ne göre Konya Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine atandı. Kadir Şeker'in duruşmasına ise en kıdemli üyenin başkanlık etmesi bekleniyor. <br>'KARARLA BİRLİKTE TAHLİYE EDİLECEĞİNİ ÜMİT EDİYORUZ'<br>Kadir Şeker'in avukatı ve aynı zamanda Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, duruşma öncesi şunları söyledi:<br>"Mahkeme başkanının görev yeri değişti. Duruşmaya muhtemelen kıdemli üye başkanlık edecek. Kadir'in savunması yüz yüze mi olacak yoksa SEGBİS ile mi dinlenecek o daha netleşmedi. Halen salgın tehdidi devam ettiği için öyle bir durumda var. Ayşe D. ve Konya'daki tanıklar duruşmaya kim gelirse dinlenecek. Eskişehir'de olan amca talimatla orada dinlenecek. Avukatlar olarak bizler savunmamızı yapacağız. Eksiklik olursa zaten duruşma ileriki bir tarihe ertelenir. Tüm tanıklar dinlenirse savcı bey mütalaasını verebilir yad a mütalaa için süre isteyebilir. Belirli ihtimalleri olan bir dava olacak. Biz savunmamızı oluşturduk. Kadir'in olayda öldürme kastı yok. En kötü ihtimalle Kadir'in kararla birlikte tahliye edileceğini ümit ediyoruz." DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Tolga YANIK <br>2020-06-21 09:55:57<br>

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