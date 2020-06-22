Beyşehir Gölü’nde olta avcılığı yapılabilecek alanlar yeniden belirlendi

Türkiye’nin sportif olta avcılığında en gözde mekanlarından biri olan Beyşehir Gölü’nde serbest dönemde amatör ve sportif olta balıkçılığının yapılabileceği alanlar yeniden belirlendi.

Bu kapsamda, daha önce 12 kilometre kıyıyla sınırlı olan olta avcılığı yapılabilecek sahil şeridi 88 kilometre daha uzatılarak 100 kilometreye yükseltildi. Ayrıca, Beyşehir Gölü’nde bulunan Üstünler Adası’nın Karaburun plajına bakan kısmının bot ve tekneyle sportif amatör avcılığına açıldığı bildirildi.

Olta meraklılarına İçerişehir Mahallesindeki Beylerbeyi Konağı ile Beyşehir Öğretmenevi arasındaki sahil şeridi ile Karaburun plajı mevkisi serbest zamanda dahil olmak üzere amatör avcılığa kapatıldı. Olta avcılığına yasak getirilen alanlar arasında balıkçı barınakları ve limanlar, izcilik kampı alanı, su alımı pompaları ve 300 metre çevresi, Üstünler Adası’nın Karaburun plajına bakan tarafı ve plajla ada arasında kalan koy, göle dökülen Sarıöz Deresi, Huğlu Boğaz Deresi, Derebucak baraj deresi ve Yeşildağ Büyükçay Dderesi vb. dere ağızları yer alıyor. Bunun dışındaki alanlarda ise olta avcılığı yapılabilecek.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ilgili kararına ilişkin yazısı göle sınırı olan tüm kaymakamlıklara ve belediye başkanlıkları ile kolluk kuvvetleri ve milli parklar şefliklerine de gönderilirken, konunun bu şekilde takibinin yapılması istendi.



Beylerbeyi Konağı ile Öğretmenevi arasındaki kıyılarda olta avcılığı yasak

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kaya konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 15 Haziran’da su ürünleri av yasağının sona ermesiyle birlikte Beyşehir Gölü’nde amatör sportif olta avcılığının da tamamen serbest hale geldiğini söyledi. Bu yıl Beyşehir Gölü’nde sportif olta balıkçılığı yapacak alanların yeniden belirlendiğini ve sınırının genişlediğini belirterek olta tutkunlarına müjdeyi veren Kaya, hobi balıkçılığının İçerişehir Mahallesi sahilindeki Beylerbeyi Konağı’ndan itibaren Öğretmenevi arasındaki sahil kesimi ve su pompaları haricinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından alınan kararda belirtilen diğer alanlar dışında serbest hale geldiğini belirterek, “Bu yasak alan dışındaki yerlerde sportif olta avcılarımız belirtilen kurallar çerçevesinde olta balıkçılığı yapabileceklerdir” dedi.



Üstünler Adası’nda botla olta avcılığa izin çıktı

Beyşehir Gölü’nün adalarının olta ile balık avcılığına kapalı olduğunu ancak sadece Üstünler Adası’nın Karabarun plajına bakan kısmının bu yıl alınan kararla ilk kez serbest hale geldiğini vurgulayan Kaya, “Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, oltacılardan gelen talep üzerine adalardan sadece Üstünler Adası ile Karaburun plajı dediğimiz yer arasını bot ve tekneyle olta balıkçılığına açmış bulunuyor. Burada bot ve tekneyle amatör avcılığı teşvik amacıyla alınan bu karardan olta meraklılarımız istifade edebileceklerdir. Bu, biliyorsunuz olta turizmi açısından da çok önemliydi. En çok para bırakan, harcama yapan olta tutkunu arkadaşlar bot ve tekneyle bu hobiye yapanlar olduğu için, bu yıl ilk defa belirttiğimiz bu kesimi hobi balıkçılığına açtık. Bunu da çok önemsiyoruz. Çünkü bunun ilçemize ekonomik yönden de önemli bir getirisi olacak. Normalde daha önce olta tutkunlarımız bot ve tekneyle bu avı yapamıyordu. Bu yıl alınan kararla bu kısmı da olta avcılığına açmış olduk. Artık burada da hobi balıkçılığı bundan böyle yapılabilecek” ifadelerini kullandı.



“Gölde olta avı yapılabilir kıyı şeridi uzunluğu 88 kilometre daha arttı”

Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu Başkanı İlhan Bal da Beyşehir Gölü’nde daha önceki dönemde 12 kilometreyle sınırlı olan olta balıkçılığına açık alan uzunluğu, son kararla 88 kilometre daha açılarak 100 kilometreye ulaştığını söyledi. Bal, Üstünler Adası’nın olta balıkçılığına açılmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirirken, “Federasyon olarak göldeki 5 adanın olta avcılığına açılmasını istiyorduk. Ancak, bir tanesi açıldı. Burada bot ve tekneyle olta avcılığı yapmanın da bazı kaide ve kuralları var. Yani önüne gelen ‘benim botum, teknem var’ deyip bu kesimde av yapamayacak. Bunlar; bot ve teknenin bağlama kütüğünün olması, kullanacak kişinin kaptanlık belgesinin bulunması, botun gezinti yapabileceğine dair liman başkanlığından alacağı can güvenliği ile diğer aradıkları hususlarda uygunluk belgesi gibi bazı şartları var. Bu belgelerin ne olduğuna ilişkin bilgiler liman başkanlığından öğrenilebilir. Bu şartları yerine getirmeden av yapılması halinde çok yüksek para cezaları olan idari yaptırımlarla karşılaşılmaması için olta avcılarımızın bu kesimde ava çıkmadan önce tüm bunlara da riayet etmesi gerekiyor” dedi.

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