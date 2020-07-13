Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

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Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), (DHA)KONYA'nın Kulu ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Fevzi Ünlü (17), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Kıbrıs Caddesinde meydana geldi. Celal Ş. (64) yönetimindeki 42 ABV 465 plakalı otomobil, ehliyetsiz Fevzi Ünlü'nün kullandığı 42 GF 871 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada yaralanan Fevzi Ünlü, ambulansla kaldırıldığı Kulu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Celal Ş.'nin gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Kulu Mehmet YILMAZ

2020-07-13 00:31:33



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