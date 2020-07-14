Kayıp yaşlı adam gölette ölü bulundu



Tolga YANIK/KONYA, (DHA)KONYA'da, dünden beri kendisinden haber alınamayan Hüseyin Çağlar'ın (83) yapılan arama çalışmalarında gölette cansız bedeni bulundu.

Merkez Selçuklu ilçesindeki evinden dün öğle saatlerinde ayrılan ve dönmeyen Hüseyin Çağlar'ın ailesi durumdan şüphelenerek, polise kayıp başvurusunda bulundu. Merkeze bağlı Akpınar Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Çağlar'ın o bölgeye gidebileceği ihtimalini değerlendiren ekipler, mahalledeki gölette çalışma yaptı. Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç ekiplerince yapılan aramada Çağlar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Alzheimer hastası olduğu belirtilen Çağlar'ın cansız bedeni olay yeri incelemelerinin ardından morga kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Tolga YANIK

2020-07-14 18:52:10



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