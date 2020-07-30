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Konya’da çıkan orman yangını kontrol altına alınamıyor

İHA

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, sabah saatlerinde çıkan orman yangını yerden ve havadan müdahaleye rağmen kontrol altına alınamıyor.

Konya’da çıkan orman yangını kontrol altına alınamıyor

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, sabah saatlerinde çıkan orman yangını yerden ve havadan müdahaleye rağmen kontrol altına alınamıyor.
Edinilen bilgiye göre, KonyaAntalya il sınırı yakınlarındaki Beyşehir’e bağlı Dumanlı Mahallesi, Kavaklı bölgesinde henüz bilinmeyen bir sebeple orman yangını çıktı. Bölgede hayvancılık yapan Yörükler, dağlık alandaki dumanı görüp orman ekiplerine yangın ihbarında bulununca bölgeye Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda yangın söndürme arazözü, iş makinesi, Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye araçları yönlendirildi. Sarp dağlık alanda rüzgarın da etkisiyle kısa sürede genişleyen yangını söndürme çalışmalarına bölgeye sevk edilen uçak ve helikopterler de destek veriyor. Helikopterler Beyşehir Gölü ve çevredeki kaynaklardan su takviyesi yaparak alevlere havadan müdahale ediyor. Büyük bölümü çam ağaçlarının bulunduğu bölgede çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları güçlükle yürütülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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