Konyagöz Hastanesi muhtarları bilgilendirdi

Konyagöz Hastanesi göz hekimleri ve Konya Muhtarlar Derneği üyeleri bir araya geldi.

Konyagöz Hastanesi, Konya İli Muhtarlar Derneği Başkanı Hamdi Demir’i ve bir grup muhtar üyeyi hastanede ağırladı. Göz Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı Op. Nermin Ali ve Op. Dr. Ekrem Kadıoğlu ev sahipliğinde bir araya gelen muhtarlara Covid19 salgını dolayısıyla nelere dikkat edilmesi gerektiği ve hastalık belirtileri arasında göz ile ilgili belirtileri olup olmadığı ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Op. Dr. Nermin Ali, özellikle muhtarların halk arasında önemli bir kanaat önderi olduğuna, her türlü konuda muhtarlara danışıldığını ve muhtarların da toplum sağlığını ilgilendiren konularda bilgilendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Covid19’lu olgularda görülen semptomlar içerisinde gözle ilgili belirtilere çok az rastlanıldığını ifade eden Op. Dr. Nermin Ali, göz kızarması ya da pembe göz olarak görülen belirtinin hastalarda çok az görüldüğünü, yaygın olarak ifade edilen kuru öksürük, yorgunluk, balgam, nefes darlığı, ateş gibi belirtilerin göz önünde bulundurulması gerektiğini hatırlattı.

Op. Dr. Ekrem Kadıoğlu’nun da katılımıyla gerçekleşen bilgilendirme toplantısında Covid19 ve göz hastalıkları ile ilgili muhtarların merak ettiği sorulara da cevap verildi ve bilgilendirme yapıldı.

Konya İli Muhtarlar Derneği Başkanı Hamdi Demir, Op. Dr. Fikret Uçar, Op. Dr. Nermin Ali , Op. Dr. Ekrem Kadıoğlu’na, hastane yöneticilerine ve katılım sağlayan muhtarlara ayrı ayrı teşekkür etti.

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