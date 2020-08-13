Konya’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

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Konya’nın Akşehir ilçesinde bir eve yapılan baskında 50 kök Hint keneviri ve 550 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir evde kenevir yetiştirildiğin tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından narkotik polisi, İstasyon Mahallesinde E.T.’ye ait eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramada; 550 gram esrar, 1 pompalı tüfek, 3 kartuş ve bahçede ekili vaziyette, boyları 2 metreyi bulan 50 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan E.T., polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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