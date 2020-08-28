Dört ayaklı robot ARAT geliştirilmeye devam ediyor

Yazılım markası AKINSOFT tarafından kurulan insansı robot fabrikası AKINROBOTICS’in son çalışması olan 4 ayaklı robot projesi ARAT’ın yeni versiyonu ARAT 3.2 kamuoyu ile paylaşıldı.



Sahip olduğu ileri teknoloji ve gerçekleştirdiği çalışmalarla kamuoyunda adından sıkça söz ettiren ve düzenlediği organizasyonlarla da yapmış olduğu bu çalışmaları ülkenin dört bir yanından gelen konuklarına yerinde görme fırsatı sunan AKINROBOTICS, son çalışması olan 4 ayaklı robot projesi ARAT’ın yeni versiyonu ARAT 3.2’yi kamuoyu ile paylaştı.



AKINSOFT AKINROBOTICS’ten yapılan açıklamada, 25 kilo ağırlık, 62 santimetre yükseklik, 74 santimetre boy ve 40 santimetre genişliğe sahip olan ARAT’ın 12 adet 27 nm torkunda ve 150 rpm hızında tümüyle AKINROBOTICS bünyesinde tasarlanıp üretilen motorlardan oluşan eklem yapısı bulunduğu belirtilerek, “ARAT, her biri 3 eklemden oluşan 4 adet bacağı ve dengede kalarak yürüme, yönelme, koşma, basamak çıkma gibi özellikleri ile keşif yapabiliyor. ARAT ayrıca esnek hareketlere olanak sağlayan geniş çalışma açısı, IMU (Gyroscope, Accelerometer, Magnetometer) sensörü ile ortama göre çalışan adaptif denge algoritması, darbelere karşı denge koruma algoritması, wifi joystick ile uzaktan kontrol olanağı, 8 megabit hızında çalışan canbus master slave haberleşme kullanılabilmektedir. AKINROBOTICS, yüksek teknoloji yolunda gerçekleştirdiği projelerle hızla ilerlemeyi sürdürürken, yeni projeleri ile bilime ve insanlığa hizmet etmeye devam edecek” denildi.

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