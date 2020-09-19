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3 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunan muay thai antrenörüne 69 yıl hapis cezası istemi

DHA

3 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunan muay thai antrenörüne 69 yıl hapis cezası istemi


Tolga YANIK/KONYA, (DHA)KONYA'da yaşları 18'den küçük 3 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan muay thai antrenörü Mehmet Ali A. (47) hakkında, 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve Çocuğun cinsel istismarı' suçlarından 69 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.  
Konya'da, 10 Mart'ta polis merkezine giden muay thai sporcusu F.A., şubat ayında Türkiye Şampiyonası için gittikleri Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde kaldıkları otelin asansöründe antrenörü ve o dönem muay thai il temsilciği görevini yürüten Mehmet Ali A.'nın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ederek şikayetçi oldu. F.A. polisteki ifadesinde, "Şubat ayında Nevşehir'de Türkiye Şampiyonası vardı. 3 Şubat'ta Nevşehir'in Kozaklı ilçesindeki otele gittik. 3 gün sonra yemeğe inmek için bir arkadaşım ile asansöre bindik. Mehmet Ali A. da bizimle aynı asansöre bindi. Asansör dolmaya başladıkça Mehmet Ali Hoca beni omzumdan tutup geriye doğru çekti. Daha sonra elini sol göğsümün üzerine koydu. Rahatsız olduğumu söyleyince elini çekti. Bu sefer kalçamdan tutup tekrar beni kendisine doğru çekti. Korktuğum için asansörde sesimi çıkartamadım. Arkadaşım hocanın hareketini fark etti. Beni kolumdan tutup, asansörden indirdi. Asansörden inince ağlamaya başladım. Arkadaşım bana her şeyi gördüğünü anlattı. Yemekte hocanın karşısına oturdum. Bana neden telefonlarımı açmıyorsun diye kızdı. Daha sonra yanıma oturarak bacağıyla taciz etti. Daha sonra bu olayı iki arkadaşıma anlattım. Arkadaşlarım bunu duyunca ağlayıp, 'aynı şeyleri bize de yaptı' dediler. Onlar da gidip şikayette bulundular. Mehmet Ali A.'nın lisansımı iptal etmesinden korktum" dedi. Şikayet üzerine gözaltına alınan Mehmet Ali A., suçlamaları kabul etmeyerek, kendisine iftira atıldığını ileri sürdü. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Mehmet Ali A., yaklaşık 1,5 ay kaldığı cezaevinden tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.
7,5 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ
Mehmet Ali A. hakkında Kozaklı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Kozaklı Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, Mehmet Ali A.'nın üzerine atılı suçu işlediğine dair yeterli suç şüphesi varlığı ve delillerin bulunduğunun anlaşıldığı belirtildi. Mehmet Ali A. hakkında 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı ve nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 2 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame Kozaklı Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilip, dava açıldı.
3 KIZ ÖĞRENCİSİNE İSTİSMARDAN TUTUKLANDI
Mehmet Ali A., F.A.'ya yönelik eylemi nedeniyle tutuksuz yargılanırken, yaşları 18'den küçük 3 kız öğrencisine daha cinsel istismar olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alındı. Mehmet Ali A. çıkarıldığı Konya 4'üncü Sulh Ceza Hakimliğince 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 24 Temmuz tarihinde tutuklandı.  
69 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ
Mehmet Ali A. hakkındaki suçlamaları kabul etmezken, Cumhuriyet Savcısı tarafından hakkında  'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve Çocuğun cinsel istismarı' suçlarından 69 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame Konya Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
BİR ÖĞRENCİSİ İLE ZORLA İLİŞKİYE GİRMİŞ
İddianamede şüpheli Mehmet Ali A.'nın bir kız öğrencisi ile 3 kez zorla cinsel ilişkiye girdiği belirtildi. Mağdur kız verdiği ifadesinde, "2018 yılının sonlarına doğru spor kursuna gitmeye başladım. Mehmet Ali A. 2019 yılının ocak ayında beni eve götürdü. Burada bana tacizde bulundu. 2019 yılında maç için Antalya'ya gidecektik. Beni gece yarısı evden aldı. Antalya'ya gitmeden evde biraz dinlenelim dedi. Eve geldiğimizde kıyafetlerimi zorla çıkartarak benimle ilişkiye girdi. Antalya'dan döndükten sonra da tehdit ederek benimle 2 kez daha zorla ilişkiye girdi" dedi. İddianamede, alınan raporla da bunun tespit edildiği kaydedildi.  
Diğer iki kız öğrenci ise şüphelinin kendilerini genellikle antrenman esnasında ve müsabakalar için gittikleri illerde kaldıkları otelde fiziki tacizde bulunduğunu ileri sürdü.   
DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Tolga YANIK
2020-09-19 10:13:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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