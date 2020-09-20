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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Kılca: “Gençlerimiz yaparsa en iyisini yapar”

İHA

Başkan Kılca: “Gençlerimiz yaparsa en iyisini yapar”

Milli teknoloji hamlesi misyonuyla yüzde yüz yerli ve milli “İnsansız Denizaltı Robotu” üreten, bu projeyi tanıtmanın yanı sıra milli teknolojiye kazandırmayı amaçlayan Karatay Belediyesi Bilim ve Sanat Eğitim Merkezi koordinesindeki Su Altı Robot Takımı, Gaziantep'teki TEKNOFEST İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması kategorisinde ter dökecek.
Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca da yarışma öncesi Karatay Belediyesi Yüzme Havuzlarında son çalışmalarını yapan takımla buluştu. Gençlere bu önemli yarış için başarılar dileyen Başkan Hasan Kılca’ya İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç da eşlik etti.
Karatay Belediyesi olarak bugüne kadar eğitime önemli yatırımlar yaptıklarını belirten Başkan Hasan Kılca, göreve geldikten hemen sonra Bilim ve Sanat Eğitim Merkezi'ni (BİLSEM) tamamlayarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim ettiklerini kaydetti. Başkan Hasan Kılca, Karatay BİLSEM’in kısa sürede büyük yetenekler çıkaracağına yürekten inandığını belirtti.
Türkiye’nin yerli ve milli teknolojide şaha kalktığını belirten Hasan Kılca, "Belediye olarak dün olduğu gibi bugün de yarın da gençlerimize sonuna kadar güveniyoruz. Öğrencilerimizin böylesine önemli platformlarda yer alması bizlere de gurur kaynağı oluyor. Karatay Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Müdürümüz Mustafa Civelek’in koordinesinde CVLK ROV Su altı Robot Takımı ile bir araya gelerek çalışmalarını gördük. Gençlerimiz geliştirdikleri ‘İnsansız Denizaltı Robotu’ ile 4 elemeden başarıyla geçerek TEKNOFEST’te finalde yarışmaya hak kazandılar. Gençlerimizi canı gönülden tebrik ediyor ve kendilerine başarılar diliyorum" dedi.

“Gençlerimizin başarısıyla Türkiye bileği bükülemez güce erişecek”
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye olarak gençlerin çok yönlü gelişmelerini desteklediklerine vurgu yaparak gençleri bilime, sanata, kültürel ve sportif faaliyetlere yönlendirecek fırsatlar oluşturmak için gayret ettiğini aktardı.
Başkan Hasan Kılca şöyle konuştu: "Ülkemizin son yıllarda yerli teknolojide yakaladığı ivmeye genç arkadaşlarımız da önemli projelerle büyük katkı sağlıyorlar. Gelecekte her biri alanında adından söz ettirecek işler ortaya koyacaktır. Buna sonuna kadar inanıyoruz. Devletimizin her alanda daha güçlü ve caydırıcı olması ancak milli projelerle mümkün olacaktır. Biz yaparsak en iyisini yaparız. Gençlerimiz yaparsa en iyisini yapar. İnanıyorum ki çok yakın bir gelecekte ülkemiz teknoloji alanında bileği bükülmez bir güce erişecek. Bugün bu çalışmalarla başarı elde eden kardeşlerimiz de Türkiye’mizin bu gücünün ana omurgasını oluşturacaklar. Bu alanlarda istekli gençlerimizi gördükçe de biz mutlu oluyoruz. Gaziantep'teki yarışmada genç kardeşlerime de başarılar diliyorum."
İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç ise gençlere teknoloji alanında uygun ortam ve desteği sağlayarak ilçeye Bilim ve Sanat Eğitim Merkezi'ni (BİLSEM) kazandıran Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya teşekkür etti.

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