Konya'da karantina kurallarına uymayan 323 kişiye soruşturma

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, korona virüs (Covid19) nedeniyle karantina kurallarına uymayan 323 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldığını açıkladı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, korona virüs nedeniyle karantina kurallarına uymayan 323 kişiye yönelik soruşturma başlattı. Konuyla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Hastanede karantinada iken hastaneyi izinsiz terk etmek, evinde karantinada iken dışarıya çıkmak, kıraathanede oyun oynatmak, kısıtlı süreçte eğlence mekanlarını ve lokantaları açık tutmaktan dolayı TCK 195. Md.

(Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma Suçu) uyarınca haklarında adli işlem başlatılan 90 şüpheliden 33’ü hakkında kamu davasının açıldığı, 1 şüpheli hakkında yetkisizlik kararının verildiği, 56 şüpheli hakkında soruşturma işlemlerinin devam ettiği, eylemlerinin idari yaptırıma tabi olması nedeniyle 233 kişi hakkında ise idari makamlara bildirimde bulunulmuştur" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.