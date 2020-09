Dutlu Ala Balık Restoran kısa sürede balıkseverlerin gözdesi oldu

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesinin iştiraklerinden biri olan Dutlu Millet Bahçesinde açılan Ala Balık Restoran kısa sürede balıkseverlerin gözdesi haline geldi.

Yeşili, havası ve eşsiz manzarasıyla Konya’nın cazibe merkezlerinden biri olan Dutlu Millet Bahçesinde açılan Ala Balık Restoran balıkseverlerin buluşma noktası oldu. Ağırladığı misafirlerine unutamayacakları lezzetler ve tatlar sunan restoran, kısa bir süre önce açılmış olmasına rağmen zengin deniz ürünleri menüsü, sunumları ve kaliteli hizmetiyle tüm balıkseverlerin uğrak yeri haline geldi. Açıldığı günden bu yana Konya’nın cazibe merkezi olan Dutlu Millet Bahçesinde kısa bir süre önce hizmet vermeye başlayan Ala Balık Restoran, kısa süre içinde balıkseverlerin gözdesi oldu. Yeşilin her tonunu içinde barındıran Millet Bahçesinde, temiz ve bol oksijen barındıran bir ortamda ve hizmet veren Ala Balık Restoran yaklaşık bin 500 metrekarelik bir alanda normal şartlar altında 240 kişiye aynı anda hizmet verebiliyor. Restoran, zengin deniz ürünleri menüsü, sunumları ve çağdaş hizmetleriyle misafirlerine unutulmaz tatlar ve değerli anlar yaşatıyor.



“Parolamız; lezzet, hizmet ve uygun fiyat”

Ala Balık Restoranın kısa süre içinde Meram Belediyesinin gurur duyduğu iştiraklerden biri haline gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, restoranın her yönüyle vatandaşlardan tam not aldığına vurgu yaptı. Sadece burada değil gıda ile ilgili diğer iştiraklerinde de ‘lezzet, hizmet ve uygun fiyat’ düsturunu ilke edindiklerinin altını çizen Başkan Kavuş, “Vatandaşlarımızın ilçede eksikliğini hissettikleri alanlarda hizmet vererek onların hayatlarına katkı sunmaya gayret gösteriyoruz. Hemşerilerimizle ortaya koyduğumuz bu güzel diyalog sonrasında ortaya çıkan ‘Dutlu Millet Bahçesi Ala Balık Restoran’da bu çabalarımızın sonucunda doğdu. Vatandaşlarımızın bu noktadaki memnuniyetini gösterdikleri ilgi ve alakadan anlıyoruz. Restoran, en leziz çeşitleri ve verdiği hizmet kalitesiyle kısa sürede ilgi odağı oldu. Tüm vatandaşlarıma bu ilgilerinden dolayı teşekkür ediyor, bu eşsiz deneyimi yaşamayanları da bu güzel mekanda ağırlamaktan mutluluk duyacağımızı hatırlatmak istiyorum” diye konuştu.

