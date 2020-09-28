Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi öğrencileri TEKNOFEST’te birinci oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi öğrencileri TEKNOFEST’te birinci oldu

İHA

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi öğrencileri TEKNOFEST’te birinci oldu

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi öğrencileri hazırladıkları proje ile TEKNOFEST’te birinci oldu.
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencilerinden İrfan Çözge, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencilerinden Mustafa Küçükdemirci ve Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü 3. sınıf öğrencilerinden Rıdvan İnal’ın, ElektrikElektronik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Burak Yılmaz danışmanlığında TÜBİTAK’a sunduğu, "Son Endüstri Devrimi Öncesi Üretilen Makinelerinden Kurumsal Kaynak Planlama Programları İçin Veri Toplanması ve Entegrasyonu" başlıklı projesi, “TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri” Bilgi ve İletişim Teknolojileri kategorisinde birinci oldu. Projeyi hazırlayan öğrenciler birincilik ödülünü TEKNOFEST 2020 Finali kapsamında düzenlenen ödül töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı.

"Patent başvurusu yapıldı"
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’nden proje ile ilgili yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi; “Projenin algoritması ve muhtemel ürünün teknik tasarımları tamamlanarak araştırma kapsamında ilk prototipin donanım kurulumu tamamlanmıştır. Prototip üzerindeki diğer yazılımsal çalışmalar ve kontrol algoritması üzerine olan çalışmalar devam etmektedir. Bu proje, nesnelerin internetini (IoT), Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) programlarını, görüntü işleme ve yapay zeka kavramlarını da sistem içerisine entegre ederek Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) ve Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP) programlarında kullanılmak için veri sağlayan, gömülü sistem tabanlı, kullanılan veri tabanları ile entegre, iş emirlerini ve üretim miktarlarını makine ile harici bir bağlantı gerektirmeden okuyabilen, iş ve işçi bilgilerini (başlangıç saati, bitiş saati, nihai zaman, işçi ismi. vb.), bunlara ek olarak üzerinde çalışılan makinede herhangi bir problem olduğunda ya da makine durduğunda, duruşun sebebi bilgilendirecek, minimum iş gücü kullanılarak maksimum verim alınabilecek, ERP programlarının kullanabileceği şekilde doğru olarak verileri toplayabilecek bir veri toplama ünitesi tasarlanmıştır.
Projede hedeflenen ürün için patent başvurusu yapılmıştır. Ürüne dönüşmesi hedeflenmektedir. Proje Türkiye'de 4 bölgede düzenlenen yarışmanın ilk etabında 20 şehir içerisinde bölge finaline kalan ilk 14 proje arasında 1. olup final yarışmasına katılmaya hak kazanmıştır. Bölge yarışmalarında derece alarak finale kalan Türkiye genelindeki 16 proje arasında ise 1. lik ödülü kazanmıştır. Öğrencilerimizi ve danışman hocamızı üniversitemize yaşattıkları gurur, ülkemiz sanayisine yaptıkları katkı nedeniyle tebrik ederiz."

"Anadolu Birlik Holding hep destekledi"
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, TEKNOFEST’te Konya’ya birincilik getiren Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi öğrencilerine ve danışman öğretim üyesine teşekkür etti.
Rektör Çökmüş, “Öğrencilerimizi kutluyorum, hepsinin alnından öpüyorum. Aslında çok rahat ifade edebilirim ki, başarı bizi şaşırtmıyor, bu başarının bu şekilde olması için üniversitemizde ciddi bir alt yapı oluşturuldu. Öğrencilerimizle birlikte gece gündüz bu proje için emek veren akademisyen arkadaşlarımızı da kutluyorum, hepsine teşekkür ediyorum. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi bilindiği gibi bir kooperatif iştiraki olan Konya Şeker’in kurmuş olduğu vakfın üniversitesidir. Üniversitemiz 25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili, PANKOBİRLİK Genel Başkanı Sayın Recep Konuk’un ülkemizde benzeri olmayan ve akademide biriken bilginin doğrudan sanayiye ve dolayısıyla insanımızın refahına aktarılmasını sağlayacak yenilikçi vizyonudur, tarımın ve gıdanın geleceğinin bu üniversitede olduğunu hep birlikte göreceğiz ve bu hedef ve heyecanla çalışmaya devam ediyoruz. Bize desteklerine hep devam eden Anadolu Birlik Holding yöneticilerine buradan bir kez daha şükranlarımı iletiyor, öğrencilerimizin başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

NEÜ TEKNOFEST Finalinde 14 takımla yarıştı
YEREL HABERLER NEÜ TEKNOFEST Finalinde 14 takımla yarıştı
Büyükşehirden Ereğli’ye 165 kilometre mahalle yolu
YEREL HABERLER Büyükşehirden Ereğli’ye 165 kilometre mahalle yolu
Akşehir’de kaçak tütün ve sigara operasyonu
YEREL HABERLER Akşehir’de kaçak tütün ve sigara operasyonu
Selçuk Üniversitesi, TEKNOFEST 2020’de 19 takımla yarıştı
YEREL HABERLER Selçuk Üniversitesi, TEKNOFEST 2020’de 19 takımla ...
Meram Belediyesi Bilim Kurdu Takımından TEKNOFEST 2020’de büyük başarı
YEREL HABERLER Meram Belediyesi Bilim Kurdu Takımından TEKNOFEST ...
Başkan Altay TEKNOFEST’te dereceye giren takımları kutladı
YEREL HABERLER Başkan Altay TEKNOFEST’te dereceye giren takımları ...
Dağda mahsur kalan vatandaşı AFAD kurtardı
YEREL HABERLER Dağda mahsur kalan vatandaşı AFAD kurtardı
Niğde’de kepçe operatörünü öldüren zanlı Ereğli'de yakalandı
YEREL HABERLER Niğde’de kepçe operatörünü öldüren zanlı Ereğli'de ...
Diyetisyen Büyükzeren: “Yeterli ve dengeli beslenmemek, vücudun çalışmasında aksaklıkların olmasına sebebiyet verir”
YEREL HABERLER Diyetisyen Büyükzeren: “Yeterli ve dengeli ...
Tarlasını sürmekle suçladığı amcasının oğlu ve arkadaşını vurdu
YEREL HABERLER Tarlasını sürmekle suçladığı amcasının oğlu ve ...
Uzaydan görülecek, 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak Türkiye tarihinin en stratejik projelerinden olan, Konya’nın Karapınar ilçesinde yerli üretim panellerle kurulmaya başlayan Karapınar Güneş Enerjisi Santrali, 2 bin 600 futbol sahasına eşit alanda güneş enerjisinden elektrik üretecek Kalyon Holding Enerji Grubu İcra Kurulu Üyesi Dr. Murtaza Ata: “Nasıl ki petrol stratejik bir enerji kaynağıysa, bu paneller petrol gibi, bu asrın petrolü”
YEREL HABERLER Uzaydan görülecek, 2 milyon kişinin elektrik ...
Bor'da kepçe operatörünü öldüren şüpheli, Ereğli'de yakalandı
YEREL HABERLER Bor'da kepçe operatörünü öldüren şüpheli, Ereğli'de ...
Dünyanın en büyük güneş enerji santrali, elektrik üretimine başladı
YEREL HABERLER Dünyanın en büyük güneş enerji santrali, elektrik ...
Şehit Güdendede'nin ismi Konya'da polis merkezine verildi
YEREL HABERLER Şehit Güdendede'nin ismi Konya'da polis merkezine ...
Konya'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü
YEREL HABERLER Konya'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü
İsmail Kartal: “Beşiktaş’ı iyi analiz ettik”
YEREL HABERLER İsmail Kartal: “Beşiktaş’ı iyi analiz ettik”
İttifak Holding Konyaspor- Beşiktaş maçının ardından
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor- Beşiktaş maçının ardından
Sergen Yalçın: “Ağır bir mağlubiyet aldık”
YEREL HABERLER Sergen Yalçın: “Ağır bir mağlubiyet aldık”
Süper Lig: Konyaspor: 4 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Konyaspor: 4 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
İttifak Holding Konyaspor- Beşiktaş : 4-1
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor- Beşiktaş : 4-1
İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş (EK ...
İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş (EK ...
Süper Lig: Konyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Konyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
İttifak Holding Konyaspor- Beşiktaş (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor- Beşiktaş (FOTOĞRAFLAR)

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X