Başkan Akkaya’dan İtfaiye Merkezi’ne ziyaret

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya; İtfaiyecilik Haftası münasebetiyle Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Akşehir İtfaiye Merkezi’ni ziyaret ederek, personelin İtfaiyecilik Haftasını kutladı.

Başkan Akkaya itfaiyeciliğin köklü ve önemli bir meslek olduğuna dikkat çekerek, “İtfaiyecilik Türkiye’de çok eski bir teşkilat ve gerçekten zor olan mesleklerden bir tanesi. İnsanlara yangın, kaza ve diğer afetlerde yardımcı oluyorsunuz. Allah bu görevlerde sizlere kolaylıklar versin, kazasız belasız görevlerinizi en şekilde tamamlamayı nasip etsin. Bu vesileyle İtfaiye teşkilatımızın İtfaiyecilik Haftasını kutluyor, her türlü yangın, felaket ve acil durumlarda kendi hayatlarını tehlikeye atarak, zor şartlarda ve mesai kavramı gözetmeksizin çalışan bütün itfaiye personeline de çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.

Başkan Akkaya ziyaretinin sonunda itfaiye personeli ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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