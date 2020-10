Meram Belediyesi Emekli Konakları filyaskon ekiplerine tahsis edildi

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi Emekli Konaklarını sağlık çalışanları ve filyasyon ekipleri için tahsis etti.

Meram Belediyesi sağlık çalışanları ve filyasyon ekipleri için örnek bir çalışmaya daha imza attı. Belediyeye ait Kovanağzı Sosyal Tesisi ve Gödenede bulunan Emekliler Konakları filyasyon ekiplerine koordinasyon merkezi olarak kullanılmak üzere tahsis edildi. Başkan Kavuş ve Meram İlçe Sağlık Müdürü Dr. Muammer Özdemir, tahsis edilen Kovanağzı Emekli Konağında incelemelerde bulundu.



“Konaklar, filyasyon ekiplerinin toplanma ve koordinasyon merkezi olacak”

Salgına mahal vermemek ve pandemi sürecinde yayımlanan genelgeler nedeniyle boş kalan Emekli Konaklarının bu sayede en güzel şekilde değerlendirilmiş olduğuna vurgu yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, havaların soğumasıyla filyasyon ekiplerini daha zorlu günlerin beklediğini, bu tahsis sayesinde bu zorluğu aşmaya çalışacaklarını kaydetti. Tüm Konya’da 600 filyasyon ekibi olduğunu hatırlatan Başkan Kavuş, “Filyasyon ekiplerimiz ailenin bir doktoru hatta bir bireyi gibi hastalarımızın ayaklarına kadar gidip hizmet veriyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Onları bu zorlu süreçlerinde yalnız bırakmamak adına iki emekli konağımızı onlar için tahsis ettik. Hali hazırda kapalı olan bu konaklar onların toplanma ve koordinasyon merkezi olarak hizmet verecek. Allah onlara sağlık sıhhat versin. Onlara en küçük bir şey olsa hastalarımızın hali nice olur. Bu nedenle manevi yönden dualarımızla madden ise desteklerimizle hep yanlarında olacağız” diye konuştu.



“Sağlık çalışanlarının her daim yanında olduk olmaya da devam edeceğiz”

Gerek pandemi öncesinde gerekse sonrasında sağlık çalışanlarının her daim yanlarında ve destekçisi olduklarını hatırlatan Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; “Özellikle Covid19 salgını boyunca gerek araç gerekse personel olarak sağlık kahramanlarımızın yanlarında olduk. Sürecin ilk günlerinden itibaren Tenzile Ana Hasta Konuk Evi’ni evlerine gidemeyen sağlık çalışanlarımız için tahsis ettik. Her fırsatta sağlık çalışanlarımızla bir araya gelerek onlara moral kaynağı olmaya gayret gösterdik. Özel günlerinde bir araya geldiğimiz hemşirelerimize ‘Cihadiye Yüzüğü’ hediye ederek bizler için birer kahraman olduklarını göstermek istedik. Filyasyon ekipleri iletişim sıkıntısı yaşamasınlar diye kendilerine powerbank desteği verdik. Hemşehrilerimizin sağlığı kadar sağlık çalışanlarının sağlığı ve rahatı da bizim için önemlidir” diye konuştu.



“Başkan kavuş ve ekibine destekleri için teşekkür ediyoruz”

Sözlerine geçtiğimiz günlerde filyasyon ekiplerine gerçekleştirilen menfur saldırıyı kınarayarak başlayan Meram İlçe Sağlık Müdürü Dr. Muammer Özdemir de yaptığı açıklamada, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve ekibinin 16 Mart’tan bu yana kendilerine her türlü desteği verdiğini hatırlatarak “Salgının Türkiye’ye girdiği ilk günden bu yana Meram Belediyemiz, Başkanımız Mustafa Kavuş ve belediyenin tüm birimleriyle mükemmel bir koordinasyon ve işbirliği içinde süreci yürüttük. Bize ciddi anlamda araç ve lojistik desteği de verdiler. Bugün de değişen hava şartlarından dolayı arkadaşlarımızın bir sıkıntı yaşamamaları adına farklı noktaları onlar için tahsis etti. Bugün ve bugüne kadar verdikleri tüm desteklerden dolayı Başkan Mustafa Kavuş’a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu tesislerle Meram’a çok daha güzel hizmetler verip çok kısa sürede bu salgın belasını süratle def etmeye çalışacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.