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Konya’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümü, pandemi nedeniyle kısıtlı yapılan etkinliklerle kutlandı.

Konya’da 29 Ekim kutlamaları pandemi nedeniyle kısıtlı katılımla yapıldı. Çelenk konulmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından sona erdi. Anıt Alanı'nda düzenlenen törene, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Belediye Başkan Vekili Übeyit Aça, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, siyasi parti ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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