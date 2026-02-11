Canlı
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        "Startday'26" panellerle devam etti

        Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kapsül Teknoloji Platformu tarafından teknoloji ekosistemini bir araya getiren "Startday'26" etkinliği kapsamında panel düzenlendi.

        Giriş: 11.02.2026 - 18:08 Güncelleme: 11.02.2026 - 18:08
        "Startday'26" panellerle devam etti
        Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kapsül Teknoloji Platformu tarafından teknoloji ekosistemini bir araya getiren "Startday'26" etkinliği kapsamında panel düzenlendi.

        Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninin ardından, ASELSAN Konya Mekanik ve Mekatronik Tasarım Direktörü Serkan Güvey, "Milli Teknoloji Hamlesi'nin Mutfağı: Savunma Sanayiinde Mühendis olmak" başlıklı sunum yaptı.

        Güvey, 300 bin metrekarelik alanda kurulu olan ASELSAN Konya hakkında bilgi vererek, bugüne kadar 5 binden fazla uzaktan komutalı silah sistemi üretildiğini anlattı.

        Uzaktan kumandalı silah sistemlerinin sadece üretimlerinin yapılmadığına dikkati çeken Güvey, aynı zamanda tasarım yapıldığını, yeni sistemlerin geliştirildiğini vurguladı.

        Güvey, gençlerin, tasarlamaya ve üretmeye çok açık olduklarını belirterek, "O bilgi birikimi artık sizlerde var, bizlerde var. Sizin artık bu bilgi ile devam etmeniz lazım. Biliyorsunuz, Muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asıl kan da mevcut." dedi.

        - TÜME'nin hedefi: Gıda güvenliğinde tam bağımsız Türkiye

        Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME) Yönetim Kurulu Üyesi Dost Tarım Teknolojileri Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Fatih Özay ve TÜME Yönetim Kurulu Üyesi ITech Üst Yöneticisi (CEO) Ferdi Alakuş, "TÜME:AI ve Otonom Sistemler ile Tarımsal Dönüşüm" konulu panelde konuştu.

        Özay, gıda güvenliğinin tüm dünyada konuşulan bir konu olduğunu belirterek, 1900'lü yıllardan önce teknolojinin tarımsal ihtiyaçlara yönelik çalıştığını, tarımın teknolojiyi geliştiren en önemli sektör olduğunu anlattı.

        Savunma sanayinin 1950'li yıllardan sonra öncü rol üstlenmeye başladığını hatırlatan Özay, "Gıda güvenliğinde tam bağımsız Türkiye" hedefiyle TÜME'nin kurulduğunu ifade etti.

        Özay, verimlilik, sürdürebilirlik, teknoloji, yapay zeka, görüntü işleme, genetik çalışmalar, biyoteknoloji kullanarak bu hedefe ulaşmaya çalıştıklarını dile getirerek, "TÜME, teknoloji üreten firmalardan oluşuyor. Yani tarım ve hayvancılık teknolojisini yerli ve millileştiren firmalar bizim paydaşımız. Tarım ve hayvancılığa gönül veren gençler var. Bunları ortak bir noktada birleştirerek bunun devamlılığını sağlamaya çalıştık." dedi.

        Alakuş da hayvancılık denince insanların kafasında saban ya da traktör gibi şeylerin canlandığını, ancak artık otonom sistemlerin kullanıldığını, robotların devrede olduğunu anlattı.

        Gıda, tarım ve hayvancılığın bir güvenlik meselesi olduğunu vurgulayan Alakuş, şunları kaydetti:

        "Bu meselenin çözümünde teknoloji Üreten firmalar olarak bizlerin, startup'ların, üniversitelerin, öğrencilerin, kamu kurumlarının tamamının aktif rol oynaması gerekir ve ortak bir paydada buluşması, ortak bir hedefe hep beraber yönelmesi gerekiyor. TEKNOFEST'te TÜME Kulübü kurduk. Bu kulübe de kayıt yaptırıp bu kulüple beraber aktif çalışabilirsiniz. Bu konularda, bu başlıklarda neye ihtiyacınız varsa inşallah biz size destek olacağız. Mentörlük anlamında da yazılım anlamında da mekanik anlamında da ne gerekiyorsa biz sizin yanınızdayız. Sadece şunu istiyoruz. Bu nitelikli iş gücüyle gıdada da tam bağımsızlığınızı ilan edin."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

