Çevre kirliliğini anlatan en güzel fotoğraflar ödüllendirildi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, çevre kirliliğini gözler önüne seren ve sonrasında temizleyen ellerin mesaisini anlatan fotoğraflar törenle sergilenerek ödüllendirildi.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Fotoğraf Kulübü tarafından Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi ile İlçe Belediyesi’nin de verdiği destekle düzenlenen “Eski hali, yeni hali” konulu fotoğraf yarışmasında derece ve sergilemeye layık görülen çevre gönüllülerine para ödülleri törende verildi.

“En güzeli, en temiz Beyşehir” sloganıyla düzenlenen yarışmada birinci olan eserin sahibi 2 bin 500, ikinci bin 500, üçüncü bin, dördüncü 750 ve beşinci 750 lira, sergileme alan eserler ise 100’er liralık ödülün sahibi oldu.

Ödül törenin ardından yarışmada dereceye giren ve sergileme alan çevre kirliliğini de gözler önüne sererek utandıran fotoğrafların yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, projenin aslında bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu vurgulayarak, “Sloganı ‘en temizi, en güzeli Beyşehir’di. Bu sloganla yola çıktık. Proje kapsamında doğada insan eliyle kirletilen alanların temizliğini gruplar oluşturarak yapan çevre gönüllülerimiz, temizlik yapmadan önceki hali ile temizlikten sonraki halinin fotoğraflarını çekerek projenin diğer ayağı olan fotoğraf yarışmasına katıldı. Ardından temizliği yapılan doğadaki alanlara “Getirdiğin gibi, geri götür” şeklinde tabelalar asıldı” dedi.

Fotoğraf yarışmasında birincilik ödülü kazanan balıkçı İbrahim Erdoğan, yürütülen projenin aslında bir sosyal duyarlılık projesi olduğunu dile getirerek, bu projeye destek vermek için mesaiye dahil olduğunu söyledi. Erdoğan, “Ailece katıldık, 3 farklı yer temizledik. İnşallah bundan sonra herkes bilinçli olur. Bir daha çöplerini gelişigüzel sokağa, çevreye atmaz. Çöplerin yeri, yer değildir, çöp kutusudur. Biz bu mesajı vermek istiyoruz” diye konuştu.

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