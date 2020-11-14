Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı

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Konya’nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Karapınar ilçesi Kazanhüyüğü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karapınar istikametinden Ereğli yönüne gitmekte olan Savaş Ç. idaresindeki 34 ZR 4878 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralı sürücü, bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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