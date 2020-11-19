Havuzu düşen kardeşini kurtardı, kendisi ve arkadaşı boğuldu (2)

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ŞAKALAŞMAYLA BAŞLAMIŞ

Konya'nın Ereğli ilçesinde, elma bahçesinde bulunan 5 metre derinliğindeki havuza düşen işçilerden Suriye uyruklu Muhammed İshayman'ı (17) kurtardıktan sonra boğulan ağabeyi Ali İshayman (20) ve Osman Kardaş'ın (30) olay öncesi görüntüleri ortaya çıktı. Şakalaşma sonucu olayın meydana geldiğinin tespit edildiği görüntülerde, Muhammed İshayman yanındaki bir arkadaşıyla eğimli olan naylon kaplı havuzun kenar kısmında otururken, dışarı çıkmak istiyor. Muhammed'in çıkmakta zorlandığını gören bir arkadaşı koşarak gelip, elinden tutarak yukarı çıkıyor. Ancak Muhammed İshayman, kayması sonucu suya düşüyor. Kardeşi suya düştükten sonra atlayıp kurtarmaya çalışan ağabeyi Ali İshayman'ın ise görüntülerde havuzun kenarında otururken görülüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Ereğli Atilla ATMACA

2020-11-19 23:50:16



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