Süper Lig: Konyaspor: 0 - Kasımpaşa: 1 (İlk yarı)

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Süper Lig’in 9. haftasında Konyaspor, Kasımpaşa’yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Kasımpaşa’nın 10’lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

17. dakikada Ahmet Oğuz’un sağ kanattan yaptığı ortaya kale önünde boş kalan Aytaç kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı. 01

35. dakikada Guilherme’nin kullandığı serbest vuruşta ceza alanında Alper kafayı vurdu ancak kaleci Ramazan parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

41. dakikada Milosevic’in şutu ceza sahasında Hadergjonaj’ın koluna çarptı ve hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi. Fakat VAR uyarısı sonucu penaltı kararı iptal edildi.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Yasin Kol xx, Gökhan Memişoğlu xx, Osman Gökhan Bilir xx

Konyaspor: Eray x, Skubic xx, Adil xx, Abdülkerim xx, Guilherme xx, Jevtovic xx, Alper xx, Cikalleshi x, Milosevic xx, Miya x, Kravets xx

Yedekler: Ozan, Ahmet Çalık, Hurtado, Uğur, Oğuz Kağan, Amir, Musa, Ali, Abdulsamet, Ahmet

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Kasımpaşa: Ramazan xx, Ahmet xxx, Sadiku xx, Brecka xx, Hadadi xx, Hadergjonaj xx, Varga xx, Aytaç xxx, Tırpan xx, Anıl xx, Carius xx

Yedekler: Erdem, Mehmet Enes, Koomson, Mehmet Feyzi, Berat, Yasin

Teknik Direktör: İrfan Buz

Gol: Aytaç (dk. 17) (Kasımpaşa)

Sarı kart: Jevtovic (Konyaspor)

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