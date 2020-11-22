Süper Lig: Konyaspor: 0 - Kasımpaşa: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 9. haftasında Konyaspor, Kasımpaşa’yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Kasımpaşa’nın 10’lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
17. dakikada Ahmet Oğuz’un sağ kanattan yaptığı ortaya kale önünde boş kalan Aytaç kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı. 01
35. dakikada Guilherme’nin kullandığı serbest vuruşta ceza alanında Alper kafayı vurdu ancak kaleci Ramazan parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.
41. dakikada Milosevic’in şutu ceza sahasında Hadergjonaj’ın koluna çarptı ve hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi. Fakat VAR uyarısı sonucu penaltı kararı iptal edildi.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Yasin Kol xx, Gökhan Memişoğlu xx, Osman Gökhan Bilir xx
Konyaspor: Eray x, Skubic xx, Adil xx, Abdülkerim xx, Guilherme xx, Jevtovic xx, Alper xx, Cikalleshi x, Milosevic xx, Miya x, Kravets xx
Yedekler: Ozan, Ahmet Çalık, Hurtado, Uğur, Oğuz Kağan, Amir, Musa, Ali, Abdulsamet, Ahmet
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Kasımpaşa: Ramazan xx, Ahmet xxx, Sadiku xx, Brecka xx, Hadadi xx, Hadergjonaj xx, Varga xx, Aytaç xxx, Tırpan xx, Anıl xx, Carius xx
Yedekler: Erdem, Mehmet Enes, Koomson, Mehmet Feyzi, Berat, Yasin
Teknik Direktör: İrfan Buz
Gol: Aytaç (dk. 17) (Kasımpaşa)
Sarı kart: Jevtovic (Konyaspor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.