Sazlık alandaki toprak yanması ve duman yerinde incelendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sazlık alandaki toprak yanması ve duman yerinde incelendi

İHA

Sazlık alandaki toprak yanması ve duman yerinde incelendi

Konya'nın Çeltik ilçesinde sazlık alanda oluşan toprak yanması ve duman İlçe Kaymakamı ve beraberindeki heyet tarafından yerinde incelendi.
İlçeye bağlı Karşıyaka ve Adakasım mahalleleri arasında kalan sazlık alanda toprak yanması ve yoğun duman oluştu. Mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine Çeltik İlçe Kaymakamı Yusuf Beran Vuran ve beraberindeki heyet bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Yapılan incelemenin ardından Kaymakam Vuran, "Sazlıkta meydana gelen duman ve yanmaların bir an önce çözüme kavuşturulup, halkımızın rahatsızlığını gidermek için sonuna kadar gayret edeceğiz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kamyonetin çarptığı motosikletli yaralandı
YEREL HABERLER Kamyonetin çarptığı motosikletli yaralandı
Konya'da Şeb-i Arus programları başladı
YEREL HABERLER Konya'da Şeb-i Arus programları başladı
Mevlana, pandemi önlemleriyle anılacak
YEREL HABERLER Mevlana, pandemi önlemleriyle anılacak
Pazar yerinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı
YEREL HABERLER Pazar yerinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs ...
Selçuklu'da hedefe ulaşıldı
YEREL HABERLER Selçuklu'da hedefe ulaşıldı
Sobadan zehirlenen üç arkadaş defnedildi
YEREL HABERLER Sobadan zehirlenen üç arkadaş defnedildi
İnşaat boşluğunda ölü bulundu
YEREL HABERLER İnşaat boşluğunda ölü bulundu
Meram'a yeni cadde
YEREL HABERLER Meram'a yeni cadde
Konya Şeker mısır üreticisinin yüzünü güldürüyor
YEREL HABERLER Konya Şeker mısır üreticisinin yüzünü güldürüyor
Başkan Karabacak’tan Vuslat Yıldönümü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Karabacak’tan Vuslat Yıldönümü mesajı
Konya’da filyasyon ekibinin mola eğlencesi
YEREL HABERLER Konya’da filyasyon ekibinin mola eğlencesi
Soba kullanımına dikkat
YEREL HABERLER Soba kullanımına dikkat
Prof. Dr. Dikeç: “Üretimi korumaya yönelik tedbirler ekonomik büyümeyi olumlu etkiledi”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Dikeç: “Üretimi korumaya yönelik tedbirler ...
Minibüs, TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı/Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Minibüs, TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı/Ek fotoğraf
Minibüs, TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Minibüs, TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Konya'da korona virüs uygulamaları sürüyor
YEREL HABERLER Konya'da korona virüs uygulamaları sürüyor
Başkan Altay: "Konya Büyükşehir her zaman esnafın yanında"
YEREL HABERLER Başkan Altay: "Konya Büyükşehir her zaman esnafın ...
Konya Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, uygulama noktalarını denetledi
YEREL HABERLER Konya Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, uygulama ...
Konya'da cadde ve sokaklar bomboş
YEREL HABERLER Konya'da cadde ve sokaklar bomboş
Konya Emniyetinden "ceza yeme etli ekmek ye" mesajı
YEREL HABERLER Konya Emniyetinden "ceza yeme etli ekmek ye" mesajı
Konya’da 4 aylık eşini bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı
YEREL HABERLER Konya’da 4 aylık eşini bıçaklayarak öldüren koca ...
4 ay önce evlendiği eşinin boğazını kesip sonra da duş almış (3)
YEREL HABERLER 4 ay önce evlendiği eşinin boğazını kesip sonra da ...
Hüseyin Çimşir: “80-85 dakikada oynamak kolay bir iş değil”
YEREL HABERLER Hüseyin Çimşir: “80-85 dakikada oynamak kolay bir iş ...
İsmail Kartal: “İlk yarı fazla üretken değildik”
YEREL HABERLER İsmail Kartal: “İlk yarı fazla üretken değildik”

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X